الامارات | وفاة طاهٍ فرنسي أحدث ثورة في مشهد الطعام بلندن

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طاهٍ فرنسي أحدث ثورة في مشهد الطعام بلندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الطاهي الفرنسي ألبرت رو، عن عمر يناهز 85 عاماً، كما أعلنت أسرته.

وقال متحدث باسم رو، إن الطاهي توفي يوم الإثنين الماضي.

ويعود إلى رو، بجانب شقيقه الراحل ميشيل، إحداث ثورة في مجال الطهي بلندن عقب افتتاح مطعمهما عام 1967. وكان أول مطعم في بريطانيا يحصل على نجمة ميشلان. أما ميشيل فتوفى، في مارس الماضي، عن 78 عاماً بعد إصابته بمرض في الرئة.

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