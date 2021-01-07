الامارات | أكاديمية الشعر تطلق الموسم الـ 13

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشعر تطلق الموسم الـ 13 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عن انطلاق الموسم الـ13 (2021)، تحت عنوان «الشعر النبطي ودراساته» عبر نظام التعليم عن بُعد.

ويشهد هذا الموسم إقبالاً كبيراً من الطلبة المهتمين بدراسة الشعر النبطي، ومعرفة مفردات وأدوات هذا الفن الأصيل؛ إذ أتاحت الأكاديمية للطلبة من خارج دولة الإمارات وللمرة الأولى الالتحاق ببرامجها الدراسية، لتحقيق أكبر فائدة ممكنة في مجتمع الطامحين لاكتساب معارف ومهارات جديدة في هذا المجال.

ويهدف برنامج الأكاديمية إلى إعداد الطلبة للتعامل بفعالية وكفاءة مع الموروثات الشعرية والأدبية، في خضم التطورات التي يشهدها العالم، حفاظاً على موروث الوطن والأجداد، إلى جانب منحهم المقدرة الكافية على فهم المصطلحات والمفاهيم الأدبية المستخدمة في الشعر النبطي، وإعدادهم ليكونوا قادرين على الكتابة الشعرية الصحيحة بأوزانها المختلفة.

وتقدم أكاديمية الشعر برنامجاً شاملاً، يؤهل المنتسب للحصول على شهادة اجتياز في مجال الشعر العربي، كما أنه يدمج المناهج الشعرية المتعددة باستخدام أحدث وسائل التعليم، من خلال دراسة حالة الشعر وتحليله، من أجل تسهيل دخول الطلبة إلى الساحة الشعرية.

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