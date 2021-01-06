أول تعليق من نجوى إبراهيم بعد إعلان تعافيها من كورونا: ألف حمد وشكر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طمأنت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم جمهورها على صحتها وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا وإعلان شفاءها بعد إجراء مسحة ظهرت نتيجتها أمس .

وقالت الإعلامية الكبيرة لـ «الوطن»، أن صحتها الأن جيدة وليس بها أي مكروه :«انا الحمدلله كويسه والنتيجه ظهرت امبارح سلبيه الف حمد وشكر».

يذكر أن الاعلامية نجوى إبراهيم كانت قد أصيبت بفيروس كورونا الأسبوع الماضي وتحديد يوم 31 ديسمبر، وذلك بعد إصابة الإعلامي وائل الإبراشي مباشرة، ولجأت لعزل نفسها بالمنزل متبعة البروتوكول العلاجي الذي توفره وزارة الصحة.

وتزامن إصابة نجوي مع الإعلامي وائل الإبراشي، كونها تقدم حلقة الخميس كل يوم، من برنامج "التاسعة" بصحبة الإبراشي، وذلك بعد أن تعاقدها علي الظهور أسبوعيا في البرنامج، بالإضافة لتجهيز برنامج خاص بها يتم حاليا الإعداد له.

وعادت نجوى إبراهيم للتليفزيون المصري بعد أن أبدى الجمهور إعجابه بها وذلك بعد أن حلت ضيفة لحلقات سابقة مع الإعلامي وائل الإبراشي، حيث حظيت باهتمام كبير وتحولت إلى "تريند"، ونالت إعجاب واستحسان المشاهدين في كل أرجاء الوطن العربي واحتفي بها الكثير منهم عبر صفحاته علي "السوشيال ميديا" مرحبين بعودتها وظهورها الإعلامي .

رجوعي ماسبيرو زي فرحة الطفل الصغير اللي راجع بيته

وكانت قد أبدت الإعلامية الكبيرة سعادتها البالغة، بعودتها إلى التليفزيون المصري، وانضمامها إلى برنامج "التاسعة"، قائلة: "فرحتي برجوعي ماسبيرو زي فرحة الطفل الصغير اللي راجع بيته بعد سفر طويل".

وصرحت لـ "الوطن" بهذا الشأن: "سعيدة بالعودة وبالمشاركة مع وائل الإبراشي وأتمني أن أكون ضيفة خفيفة على المشاهدين"، متابعة: "بمجرد دخولي بماسبيرو قلبي يخفق بشدة كأني رايحة امتحان أو هقابل شخصية مهمة".

وارتبطت الإعلامية نجوى ابراهيم في أذهان الجمهور، حيث حققت نجاحًا وشهرة ونجومية إعلامية، يوازيها نفس النجاح والتألق في السينما مع كبار النجوم والمخرجين، حيث قدمت 12 فيلمًا سينمائيًا وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام.