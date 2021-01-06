أماني تطالب بنفقتها: بيضيع مرتبه على «الحشيش» وجايبلي صحابه في شهر العسل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

3 أشهر فقط كانت هي مدة زواج السيدة أماني ندا، من زوجها «أحمد.أ» والذي انتقلت معه من المنصورة إلى القاهرة، بجوار منزل عائلته، قبل أن تشتعل بينهما الخلافات، لتصل للاعتداء بالضرب والإهانة، وطلاقها غيابيًا وتجريدها من كل حقوقها.

لم تتوقع «أماني» أن زوجها الذي تجمعه بها صلة قرابة، سيفاجئها من اليوم الأول، بأنه مُدمن لمخدر الحشيش بحسب قولها لـ«هن»: «من أول يوم جواز لاقيته بيلف سجاير وكنت فاكرة إن ده يوم الفرح، لكن طلع مدمن بيشرب كله يوم بالـ 3 و 4 سجاير».

وتستطرد الزوجة: «أنا كنت حامل من شهر العسل، واستمريت معاه قلت يمكن يتغير بالكلام، أو لما أولد ويبقى أب، لكن رجع فاجئني تاني لما لاقيته جايب صحابه شهر العسل وإحنا في شرم الشيخ، وبيلفوا سجاير حشيش مع بعض ويشربوها قدامي».

وتابعت: «مبيقربش مني إلا لو شارب سجارتين، مبيتكلمش كلمتين معايا إلا لو شارب كل حياته لف وشُرب ومضيع مرتبه على الحشيش، ومش فارقله إني حامل».

محاولات «أماني» بالبقاء معه محاولة إصلاحه، لم تجني سوى الفشل الذريع، خاصة بعدما تدخلت والدته وشقيقاته الفتيات بحياتها، ما زاد من خلافاتها مع زوجها.

بقى في ضرب وإهانة عشان مكتبش قايمة

تسترجع الزوجة المكلومة ما حدث معها طيلة أشهر الزواج، من بعد إنتهاء مدة شهر العسل، من الإهانات التي تعرضت لها: «كل يوم خناقات وأنا بطلب منه يبطل اللي بيشربه، مش راضي يبطل ولا حتى بيرضى يديني مصروف للبيت، لحد ما إكتشفت أن أهله اللي قايلنله ميدنيش فلوس، وبيقوموه عليا كل شوية، بقت حياتنا عبارة عن خناق وبس لحد ما انتهت بالضرب قدام الناس».

وتؤكد السيدة أن طليقها قام بطردها من الشقة خلال حملها مستغل عدم توقيعه على قائمة الزواج: «طردني وضربني بسبب المشاكل وأنا حامل، وخد عفشي مني ودهبي، وقالي أنا مش كاتب قايمة ولا ماضي على ورق مالكيش حاجة عندي».

وتابعت: «أجر الشقة على عفشي، وراميني وطلقني غيابي في شهر فبراير 2019، ومش بيبعتلي جنيه، أنا عاوزة حقي ونفقتي ونفقة بنتي».

وأكدت «أماني» أنها حررت ضده محضر اثبات حالة بالاستيلاء على ممتلكاتها، حمل رقم 2039 لسنة 2020، ومحضر تمكين من المنزل برقم 3851 لسنة 2020.