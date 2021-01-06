فرحة وشكر.. تعليق ابنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أول ظهور إعلامي لنازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت، ظهرت «نازلي» برفقة محاميها طارق العوضي، داخل سيارته، في طريقها إلى المنزل، بعد قرابة الـ4 أشهر من الحبس، وعبرت نازلي عن فرحتها قائلة: «شكرا ليكم أوي.. شكرا ليكم بجد.. وشكرا لكل واحد وقف جنبي».

وإستكمل المحامي طارق العوضي، في فيديو خاص لـ«الوطن»: «اهي نازلي بنفسها.. لسة في الطريق موصلناش البيت».

وكانت الفنانة نهى العمروسي علقت على إخلاء سبيل ابنتها «نازلي»، عبر حسابها على «فيس بوك»: «الحمد لله العدل الحق.. والشكر من بعده للنيابة العامة المصرية والتي كنت أنا وبنتي على ثقة تامة من عدلها ورحمتها وهم من قال فيهم الله المنصف (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون) شكرًا للنائب العام النزيه المستشار حمادة الصاوى».

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، أمرت بإخلاء سبيل المتهمين، سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة «التعدي على فتاة بفندق فيرمونت» وما يرتبط بها من وقائع.

مشاهد من حياة ابنة نهى العمروسي

- نازلي مصطفى كريم هي الابنة الوحيدة للفنانة نهى العمروسي.

- والدها الفنان مصطفى كريم، الذي توفى في عمر مبكر بعد إصابته بالسرطان.

- حينما توفى والدها كانت تبلغ من العمر 4 أعوام.

- نادرة الظهور مع والدتها الفنانة نهى العمروسي، التي تحمل الكثير من ملامحها.

- شاركت والدتها الفنانة نهى العمروسي في تحدي العشر سنوات، الذي كان منتشرا عبر «السوشيال ميديا»، إذ نشرت صورة قديمة لهما ترجع لعشرة أعوام سابقة، وقارنتها بصورة حديثة.

- تورطت في «جريمة فيرمونت»، وبحسب والدتها الفنانة نهى العمروسي لـ«الوطن»، فهي متزوجة من أحد المتهمين بالقضية، وهو هارب في لندن حاليًا.

- ذكرت والدتها في حديثها لـ«الوطن»، أن ابنتها هي الشاهدة في قضية «فيرمونت»، ضد المتهمين.

- تم إغلاق حسابها على «فيسبوك»، بعد حبسها في قضية «فيرمونت».