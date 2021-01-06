بفرشاة الاستحمام الجافة.. 5 طرق تحمي بها جسمك من الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

نقوم بتنظيف شعرنا وحواجبنا وحتى رموشنا، وفرشاة الاستحمام الجافة يمكنها تنظيف وحماية أجسامنا من الشيخوخة أثناء الاستحمام، كما أوضح موقع "bright Side".

1- تقشير البشرة:

تعمل الفرشاة الجافة كمقشر طبيعي يزيل خلايا الجلد الميتة، وقد تسرع هذه العملية من تجديد الجلد وتجعل بشرتك تبدو أصغر سنًا وأكثر إشراقًا، كما أن التقشير الجاف يهيئ بشرتك لامتصاص المنتجات التي تضعها عليها بعد العملية.

2- يزيد التقشير الجاف من الدورة الدموية:

تحفز حركات الفرشاة الدورة الدموية والتي بدورها تجعل الجلد يبدو أكثر إشراقًا، وسيعطيك هذا توهجًا فوريًا، ما يجعل بشرتك تبدو أكثر حيوية، ولكن تجنب التنظيف بالفرشاة بشدة حتى لا تهيج بشرتك.

3- يعزز التقشير الجاف مستويات الطاقة لديك:

بفضل زيادة الدورة الدموية، قد يوفر التقشير الجاف دفعة كبيرة من الطاقة، في حين أنه قد يكون بمثابة بداية رائعة ليومك، ولكن كن حذرًا أثناء القيام بهذا الإجراء في المساء إذا كنت لا ترغب في الشعور بالنشاط قبل النوم.

4- يساعد في منع وعلاج الشعر الناشئ:

يعتبر التقشير الجاف طريقة فعالة للتخلص من الشعر ومنع نموه، لأنه عندما تقوم بتدليك جسمك بالفرشاة، فإنك تقوم بتحريك شعر جسمك باستمرار، ما يمنع ظهور الشعر، ويساعد التقشير المكثف على التخلص من الشعر الناشئ بالفعل.

5- التقشير الجاف يريح جسمك:

قد يكون التقشير الجاف تجربة مريحة للغاية وعملًا رائعًا للعناية الذاتية، إنه مشابه للتدليك، لذلك تساعدك هذه العملية على استرخاء جسمك وعقلك والتخلص من التوتر والشعور بالانتعاش والراحة بعد ذلك.