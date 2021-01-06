منها "المناديل والسوشي".. أغرب 9 أشياء مصنوعة من الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يسعى الكثير منا إلى شراء واقتناء الذهب لما له من مظهر جمالي، لكن هل تعلم أن هناك بعض الأشياء الغريبة المصنوعة من الذهب؟.. نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "therichest".

- الآيس كريم الذهبي

يبدو من أغلى الحلوى في العالم، حيث يصنع هذ من فانيليا خاصة من مدغشقر، ومن أفخر أنواع الشوكولاتة الفنزويلية في العالم، وملفوف بأوراق ذهبية قابلة للتناول.

- الجبن الذهبي

أنتجتها شركة بريطانية خاصة بتصنيع الجبن اسمها لونج كلاوسن، وتبلغ تكلفة القطعة الواحدة 100 جرام من Stilton Gold تتكلف حوالي 429.50 دولارًا.

- التواليت الذهبي

يعتبر تواليت من الذهب عيار 18 قيراطًا، صممه الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان في متحف سولومون آر غوغنهايم، ما بين الفترة بين 2016 و 2017، ولم يتم الكشف عن التكلفة الدقيقة للعمل.

- تابوت ذهبي

هذا التابوت هو لأولئك الذين يفضلون أدق الأشياء في الحياة وحتى بعد مماتهم، صمم من قبل شركة آرت نيوفيرنال الإيطالية في عام 2010، كما تبلغ تكلفته 400 ألف دولار.

- مناديل التواليت

صنعت شركة استرالية بصنع ورق الحمام من الذهب بالكامل، وبلغت سعر عبوة المناديل الواحدة مليون و200 ألف دولار.

- قميص من الذهب

وأيضا صنع أحدهم قميصاً من 14000قطعة من الذهب عيار 24 قيراط، وبلغت تكلفته حوالي 240 ألف دولار, وقام بارتدائه أحد الأثرياء الهنود احتفالاً بعيد ميلاده ال32.

- السوشي الذهبي

ابتكر أحد الطهاة في الفلبين طبق من السوشي، يعتبر من الأطباق غير المألوفة لأنه مزين بشرائح من الذهب الأفريقي والألماس ويبلغ تكلفته 2750 دولاراً.

- سيارة مطلية بالذهب

صنعت الشركة العالمية للسيارات "لامبورجيني"، سيارة لأحد الأثرياء هيكلها الخارجي مصنوع من الذهب في دبي عام 2012، هذه السيارة تعد هي الأغلى في العالم، حيث بلغ سعرها 7.5 مليون دولار.

- أقراص ذهبية

تعتبر أغلى أقراص في العالم، حيث صنعت في اليابان في أحد فنادق مدينة طوكيو عام 2006، من الذهب الخالص ويصل وزنه إلى 3 كجم وتكلفته 64500 دولار.