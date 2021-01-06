أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. عدم خلع الحذاء قبل دخول المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

اهمال خلع الحذاء قبل الدخول إلى المنزل

اهمال خلع الحذاء أمر خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، رغم أضراره في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

اهمال خلع الحذاء، يجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات والأمراض.

كيف نحمي أنفسنا؟

الحرص على خلع الحذاء قبل الدخول إلى المنزل، تجنبا للإصابة بكورونا.