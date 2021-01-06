5 نصائح تجعلك أصغر بـ10 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 10:46 مساءً - نحلم جميعاً بالحصول على بشرة شابة، مشدودة، وخالية من العيوب، لكن هناك الكثير من العوامل التي تحول دون ذلك، مثل أشعة الشمس فوق البنفسجية والهواء الملوّث... والتي تزيل التوهّج الطبيعي من البشرة وتجعلها باهتة وخالية من النضارة. فما هو الحل المثالي للحصول على بشرة خالية من العيوب؟ مقال يرصد خمس علاجات منزلية سريعة ستساعدك في الحصول على بشرة أكثر شباباً من دون استخدام أي مكونات قاسية.



1- عصير الليمون للتخلص من علامات الشيخوخة

عصير الليمون للتخلص من علامات الشيخوخة



الليمون غني بالفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، مما يجعله منتجاً فعالاً مضاداً لشيخوخة البشرة، حيث يعمل على التخلص من جميع علامات التقدم في السن، مثل البقع الداكنة والنمش والخطوط الدقيقة. كما يساعد في تبييض وتفتيح البشرة، فيجعلها مشرقة ومتألقة بشكل طبيعي. دلكي وجهك بعصير الليمون الطازج واتركيه ربع ساعة، بعدها شطفيه بالماء العادية.

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2- ماء الورد لشد البشرة

ماء الورد لشد البشرة



للحصول على بشرة مشدودة ومتوهجة، لا شيء أفضل من استخدام ماء الورد على بشرة الوجه، فهو يعمل كمطهر عميق لوجهك، ويزيل كافة الأتربة والأوساخ التي تسد مسامات البشرة. كما يساعد في تقليل الانتفاخات تحت العين. امزجي ملعقتين صغيرتين من ماء الورد وبضع قطرات من الغليسرين ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي المزيج على بشرة وجهك باستخدام قطعة قطنية. كرري ذلك كل ليلة قبل النوم.

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3- حليب جوز الهند لترطيب البشرة

حليب جوز الهند لترطيب البشرة



إذا لم تمدّي بشرتك بالترطيب الكافي، تصبح باهتة وجافة وخالية من الحيوية. وإذا كنت ترغبين في حل سحري، استخدمي حليب جوز الهند على بشرتك، فهو غني بالفيتامينات والمعادن التي تحافظ على بشرة ناعمة وصحية. ابشري جوز الهند الخام واستخرجي الحليب منه وضعيه على وجهك لمدة 20 دقيقة، بعدها شطفي وجهك بالماء الفاتر.

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4- البابايا لتعزيز مرونة البشرة

البابايا لتعزيز مرونة البشرة



البابايا هي واحدة من أفضل الفواكه التي يمكنك استخدامها أو تناولها للحصول على بشرة صحية ومتوهجة، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامين A الذي يعمل كمضاد للأكسدة، وعلى أنزيم يساعد في إزالة خلايا الجلد الميت عن البشرة، مما يجعلها ناعمة وسلسة. اهرسي عدة شرائح من البابايا وضعيها على وجهك وعنقك لمدة 15 دقيقة، بعدها شطفي وجهك بالماء الدافئ.

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5- الخيار والزبادي لتقشير البشرة

الخيار والزبادي لتقشير البشرة



للحصول على بشرة نضرة وشابة وخالية من الشوائب، أنت تحتاجين الى تقشير بشرتك بانتظام. ولهذه الغاية، استخدمي مزيج الخيار والزبادي لتقشير بشرة وجهك والتخلص من خلايا الجلد الميت. إذ إن الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي ينقي البشرة، أما الخيار فيساعد في تنعيمها وترطيبها. امزجي كمية كافية من الزبادي والخيار المبشور، وضعي المزيج على وجهك لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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