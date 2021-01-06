إطلالات عملية مستوحاة من مي عمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 10:46 مساءً - بدأت الممثلة المصرية مي عمر مسيرتها في التمثيل بعدة أعمال مميزة، ولاقت موهبتها إشادة كبيرة من قِبَلِ النقاد والمتابعين. ولشهرتها الواسعة التي تخطت بها ٦ ملايين و٧٠٠ ألف متابع على إنستجرام، نقدِّم لكِ -عزيزتي- أبرز تنسيقاتها العملية؛ لتستوحي منها أفكارًا مميزة.



تنسيق التنورة في العمل بأسلوب كلاسيكي

تنسيق التنورة في العمل بأسلوب كلاسيكي



تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على خيارات التنورة في إطلالاتهن المختلفة للعمل، ومن وحي مي عمر نلهمك -عزيزتي- عدة تنسيقات؛ حيث تأنقت بتنورة واسعة من قماش الشيفون مع بلوزة زرقاء مصممة بعدة أزرار متتالية، وسرحت شعرها بالويفي الكلاسيكي لمظهر مميز، وفي إطلالة أخرى ظهرت بتنورة سوداء قصيرة مع قميص أبيض ومعطف طويل أحمر مع بوت طويل من طبعات الثعبان لمظهر ناعم، وفي خيار حيادي أطلت بتنورة وبليزر باللون البني مع بلوزة بيضاء وقبعة بنية لخيار مميز وأنيق.

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مي عمر بقطع الجلد لخيارات عملية

مي عمر بقطع الجلد لخيارات عملية



تفضِّل مي عمر اللجوء لقطع الجلد المختلفة في مظهرها العملي، وفي أحدث خياراتها ارتدَتْ بنطالًا من الجلد الأحمر مع قميص أبيض وبليزر أسود، وأكملت مظهرها بحذاء أسود ذي كعب، ونسقت في الإطلالة الثانية بنطالًا بنيًّا من الجلد مع بلوزة سوداء وبوت طويل باللون الأسود لخيار بسيط وحيادي، كما اختارت بنطالًا من الجلد الأسود مع قميص من الجينز الأزرق وحذاء أسود مطبع بالأبيض والأحمر لمظهر شبابي.

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البنطال الواسع مع القميص الأبيض

البنطال الواسع مع القميص الأبيض



تعتمد الكثيرات من النساء على القميص الأبيض الرسمي في مظهرهن في العمل، وعن مي عمر فقد نسقته بعدة طرق مع البنطال الواسع لمظهر شبابي عصري، ومن أبرز خياراتها تألقت بقميص أبيض مع بنطال أحمر واسع وحزام محدِّد للخصر، وأكملت مظهرها بقلادة بنية طويلة وتسريحة منسدلة للشعر، وفي إطلالة أخرى تزينت بقميص أبيض عصري مع بنطال واسع أسود مصمم بعدة فصوص لامعة لخيار مميز، وأكملته بتسريحة مرفوعة للشعر.

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