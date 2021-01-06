كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 10:46 مساءً - في خضم الأزمة العالمية، كان موسم ربيع وصيف 2021 حتماً بمثابة ردة فعل على الأحداث الجارية. وعلى الرغم من أن معظم المصممين العالميين قدموا مجموعاتهم من خلال عروض أزياء رقمية؛ إلا أنهم أظهروا نسختهم الخاصة من الإنسانية والأمل والاحترام.

بايكر جاكيت من لويس فويتون Louis Vuitton



فقد رأينا لموسم ربيع وصيف 2021 عودة اتجاهات عرفت رواجاً كبيراً مثل عودة موضة التسعينيات التي جاءت هذا الموسم أكثر تقيّداً وأقل غرابة، بالإضافة إلى موضة الماسك التي تعد قطع إكسسوارات أساسية منذ العام 2020 وانتشار الوباء، فضلاً عن الأساليب المينيمالية ذات الأناقة المترفة، وتلك التي تليق بالنساء والرجال على حد سواء ومناسبة لمختلف الأجيال والأعمار.

لقد تمت ترجمة موضة اتجاهات ربيع وصيف 2021 على أنها قطع أنيقة وذكية في آنٍ معاً، تمزج بخبرة كبيرة بين الشكل والوظيفة والعصر الحالي. وقد نجح المصممون العالميون بجعلنا نحلم من خلال مجموعاتهم المميزة.

تابعي معنا فيما يلي أبرز 5 اتجاهات أساسية لموضة ربيع وصيف 2021 وألقي نظرة على ما يجب عليك اقتناؤه في خزانتك هذا الموسم.

أهم الاتجاهات الأساسية لموضة ربيع وصيف 2021

موضة الماسك من أبرز اتجاهات ربيع وصيف 2021

Mask

موضة الماسك من اتجاهات ربيع وصيف 2021



أضحى الماسك منذ العام 2020 جزءاً لا يتجزأ من الإطلالة اليومية لحياة الأفراد، نساء ورجالاً على حد سواء. فمن الماسك المطابق للجمبسوت والذي تم ارتداؤه تحت القبعة على منصة عرض مارين سير Marine Serre، إلى تصميم الكنزة بياقة عالية turtleneck لتكون بمثابة ماسك ضمن عرض بالنسياغا Balenciaga، أصبح المصممون أكثر إبداعاً في ضمان دخول الأساسيات الجديدة لسلامة الإنسان ضمن أحدث صيحات الموضة العالمية.

موضة البايكر جاكيت الجلد من أبرز اتجاهات ربيع وصيف 2021

Leather biker jacket

البايكر جاكيت من أبرز اتجاهات ربيع وصيف 2021



لموسم ربيع وصيف 2021، عليك أن تتناسي موضة البليزر حيث إن البايكر جاكيت ستتولى الأمور لتتربع على عرش موضة الجواكيت. وقد رصدنا البايكر جاكيت الجلد على منصات عروض الموسم من خلال 3 أساليب مختلفة؛ فبرزت تحمل شعار اسم الدار ضمن عرض شانيل Chanel، وذات أسلوب رياضي بلمسة بورجوازية لدى سيلين Celine، وبتصميم مستقبلي واسع oversized ضمن عرض لويس فويتون Louis Vuitton.

البايكر جاكيت مناسبة لعاشقات الأسلوب الترندي الرياضي. اعتمديها مع فستان صيف محبوك لإطلالة أنثوية أو مع الجينز للوك أكثر كاجوال.

الأسلوب المينيمالي البسيط موضة ربيع وصيف 2021

Minimalism

الأسلوب المينيمالي لربيع وصيف 2021

اتخذ الأسلوب المينيمالي في موسم ربيع وصيف 2021 مكانة مميزة، فرصدناه على منصات العديد من الدور العالمية من خلال الأقمشة والخامات الفاخرة والخطوط الأنثوية الناعمة.

وقد برز الأسلوب المينيمالي من خلال إطلالات كاملة باللون الأبيض تحاكي موضة التسعينيات على منصات كلوي Chloe، برادا Prada وسبورتماكس Sportmax.

هذا الأسلوب مناسب لصاحبات الشخصية الرقيقة والناعمة.

الأكمام المنفوخة موضة ربيع وصيف 2021

Balloon Sleeves

الأكمام المنفوخة موضة ربيع وصيف 2021



لا تزال موضة الأكمام المنفوخة موجودة وبقوة على ساحة الموضة العالية لربيع وصيف 2021، حيث إنها تضفي على الإطلالة لمسة من الرقي والفخامة وتوفر للشخصية قوة الحضور. وقد ظهرت الأكمام المنفوخة باللون الأبيض على فستان أسود راقٍ ضمن عرض لويفي Loewe، ومن خلال قميص أبيض فاخر وإطلالة كاملة بالأبيض لدى باتو Patou.

اعتمدي موضة الأكمام المنفوخة هذا الموسم إذا كنتِ من ذوات الذراعين الممتلئتين وتودين عدم إبرازهما.

بناطيل بخصر منخفض موضة ربيع وصيف 2021

Low Waist pants

بناطيل بخصر منخفض لربيع وصيف 2021

نعم صدقي! فقد عادت موضة البناطيل بخصر منخفض أو ما يسمى Low Waist لموسم ربيع وصيف 2021 مبرزة جمال جسم المرأة وأنوثته الخلابة.

وقد رصدنا البناطيل بخصر منخفض من خلال بدلة باللون الكحلي مع جاكيت بأكتاف بارزة على منصة بالمان Balmain، ومن خلال إطلالة كاملة باللون الأبيض ضمن عرض دار فندي Fendi. كما ظهرت البناطيل بالخصر المنخفض على منصة فرساتشي بأسلوب أكثر عملياً لإطلالة نهارية.

تناسب موضة البدلة مع البنطلون بالخصر المنخفض إطلالات سيدات الأعمال.