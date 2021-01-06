من يقلّد إطلالات ميغان ماركل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 10:46 مساءً - تبقى الدوقة ميغان ماركل رغم تنازلها عن ألقابها الملكية أيقونة موضة ومصدر إلهام للعديد من النساء وللنجمات ايضاً، فهي تمتلك ذوقاً رفيعاً تجلى في إطلالات عديدة حتى قبل زواجها من الأمير هاري. ميغان ماركل تلك الحسناء الكندية الممثلة التي صعد نجمها كبطلة في مسلسل suit والتي ورثت جمالها من خليط لوني فورثت سمرتها الجذابة من والدتها، وتمتعت بحدس راق تجلى في فستان زفافها الرائع التي صممته لها دار جفنشي، مروراً بإطلالاتها الرسمية الى جانب زوجها، وانتهاء بما نراه من إطلالات خجولة بعد ابتعادها عن الأضواء اللندنية.

تبقى ميغان بالنسبة للبريطانيين وللعالم أجمع صورة مشرقة لامرأة من عامة الشعب تزوجت أميراً وتشكل مع زوجها خاتمة مشرقة تضيء الصورة القاتمة التي رسمتها الليدي ديانا برحيلها إثر حادث مشؤوم.

ويبقى السؤال يدور في كل مرة تظهر دوقة ساسيكس السابقة بفستان فيترسخ في الأذهان ويبدا الناس ومواقع التواصل في مقارنته مع غيرة من الإطلالات لمعرفة من ارتداه أولاً ولم تستمر ميغان ماركل رغم ابتعادها عن إثارة ضجة إعلامية مع كل زي ترتديه؟



من يحاول تقليد ميغان ماركل؟



ميغان ماركل وجنيفر غارنر في تصميم واحد

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ظهرت النجمة جنيفر غارنر في شهر أغسطس 2018 خلال تكريمها عبر وضع نجمة لها على رصيف هوليوود بفستان كحلي منسدل الأكمام كانت ميغان ظهرت به قبل زفافها في العام نفسه.

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ميغان ماركل ولوبيتا نيونغو والفستان نفسه

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خلال حضورها مهرجان ماونتبادن الموسيقي ظهرت الدوقة بفستان أحمر من الكريب مزود بكاب عند الأكتاف في قاعة رويال البيرت هول الموسيقية. وظهرت النجمة لوبيتا نيونغو بالفستان نفسه بعد فترة.

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ميغان ماركل وأميرة الدنمارك في لوك مشابه

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في فبراير 2020، حضرت أميرة الدنمارك "ماري" حفل جوائز Women's Board Award في العاصمة الدنماركية "كوبنهاغن" بإطلالة جاءت مُشابهة لإطلالة ميغان ماركل التي ارتدتها في نوتنغهام في ديسمبر 2017.

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ميغان ماركل ودنيا سمير غانم والفستان نفسه

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يبدو الشبه قاطعاً بين الفستانين مع أنّ كلاً من الفستانين يحملان توقيع مصمّم مختلف، ولكن الشبه يبدو واضحاً خصوصاً وأنّ ميغان ارتدته أولاً.

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ميغان ماركل وكمبرلي تشارلي ومحاولة تقليد 100%

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استوحت النجمة كمبرلي تشارلي من أزياء الدوقة التي حملت توقيع كل من ماركة جوزف وهوغو بوس فنسخت ألوان الإطلالة والقطع ولكن من ماركات بأسعار تنافسية فابتاعت التنورة الجلدية من لولوس والبلوزة من ماركة فبلغ ثمن إطلالتها 38 دولاراً أميركياً في مقابل 900 دولار أميركي لإطلالة ميغان.

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ميغان ماركل ترتدي فستان بيكسي غيلدوف قبل ست سنوات

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في العام 2013 أطلت ميغان الممثلة بفستان على شكل كنزة والمفارقة أن العارضة بيكسي غيلدوف ظهرت بالفستان نفسه في العام 2019، في حفل جوائز السجادة الخضراء في ميلانو.

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