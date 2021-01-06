سارة ثروت تلهم المحجّبات خيارات كاجوال ومحتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 10:46 مساءً - سارة ثروت بلوجر مهتمة بالموضة والأزياء، تنشر العديد من الصور لأزيائها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن وحي حسابها على الإنستجرام الذي يتابعها عليه قرابة ٢٠٠ ألف متابع، نستعرض معكِ -عزيزتي- أجمل تنسيقاتها الشتوية لهذا العام، لتختاري منها أفكارًا أنيقة ومحتشمة لأزيائك.

تنسيقات مريحة للشتاء بأسلوب سارة ثروت

اطلالة مريحة من سارة ثروت



إذا كنتِ بحاجة لإطلالات يومية مريحة وأنيقة، يمكن لسارة ثروت أن تلهمك بعض الخيارات، حيث تألقت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف رمادي طويل بكاروهات اللون الأسود، وأكملت مظهرها باللون الأبيض لزي ناعم وأنيق، وفي إطلالة مريحة ورياضية ارتدت بنطالاً و"هودي" باللون البرتقالي، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأبيض لمظهر شبابي، كما ظهرت ببلوزة طويلة زهرية مصممة بعدة خطوط طولية لمظهر أكثر رشاقة، مع بنطال وحجاب باللون الأبيض لزي محتشم ومريح.

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إطلالات أنيقة وعصرية من سارة ثروت

اطلاله عصرية كاجول من سارة ثروت





للشابات محبات المظهر العصري الأنيق، يمكنكنّ التأنق بعدة خيارات مستوحاة من سارة ثروت، حيث نسقت بنطال الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء ومعطف برتقالي، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض مطبوع بالبرتقالي والأسود لخيار عصري أنيق، وفي إطلالة أنثوية اختارت بنطال الجينز المطبوع مع بلوزة بيضاء ومعطف بنفسجي مصمم بقصة عملية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بيضاء اللون، وفي خيار شبابي آخر تزينت ببنطال واسع من الجينز الداكن مع تيشيرت أبيض مطبوع بكتابات ملونة ومعطف بنفسجي رياضي، وأكملت ملحقات الإطلالة بقطع حيادية اللون، وفي مظهر أنثوي ناعم تأنقت ببلوزة بيضاء شتوية مصممة برقبة عصرية، مع تنورة بليسيه من المخمل، وأكملت مظهرها بحذاء بوت قصير بكاروهات اللون الرمادي.

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خيارات المعاطف الطويلة من سارة ثروت

اطلاله كاجول بالمعطف الطويل من سارة ثروت



المعاطف الطويلة من القطع التي لاقت رواجًا مبهرًا في شتاء ٢٠٢١، لا سيما في أزياء المحجبات، لذا ارتدت سارة ثروت بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة زهرية ومعطف طويل أبيض مزين بقصة البليزر في الأعلى، وأكملت مظهرها بحجاب زهري وحذاء بوت قصير للمسة شبابية، وظهرت بمعطف طويل بني مصمم بقصة رسمية مع بنطال أسود وبلوزة بنية شتوية لخيار بسيط وأنيق، وأطلت في الخيار الثالث ببنطال أسود ومعطف طويل رمادي مع بلوزة بيضاء وحجاب أبيض مطبوع بالبنفسجي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء اللون لخيار عملي أنيق.

