مخلعتش الأسود وبتزور أهله.. حكاية فتاة صرحت بحبها لـ مصطفى حفناوي بعد وفاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أيوة كنت لسه بحبك وهفضل أحبك لحد ما أجيلك الصبر من عندك يارب» .. بهذه الكلمات نعت البلوجر مرام محمد البلوجر الشهير مصطفى حفناوي، الذي غاب عن عالمنا منذ عدة أشهر إثر جلطة غاب بسببها عدة أيام داخل المستشفى قبل أن يتوفى ويتأثر به العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات «مرام» كانت تصريح واضح بحبها له، رغم عدم إعلان الفقيد خطبته من قبل، الأمر الذي أثار الجدل حولها على الفور.

مرام محمود التي شاركت «حفناوي» العديد من مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لم تغفل قط عن نعيه، ورثاءه بين الفترة والأخرى، حتى إنها لم تتخلى عن اللون الأسود حتى الآن.

وبين الحين والآخر، تشارك البلوجر، مقطع للشاب الفقيد، مع الأدعية الدينية مطالبة بالدعاء والترحم عليه.

مرام تحي ذكرى ميلاده

واليوم شاركت مرام صورة للفقيد وهي تحيي ذكرى ميلاده، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مُعلقة: «ممكن طلب، عيد ميلاد مصطفي الله يرحمه فعايزاه يبقى مبسوط ويفرح النهاردة كأنه وسطنا فعايزاكوا تدعوله كتير والنبي عايزه توصله الهدايا بتاعتنا أدعيه ويعرف احنا قد ايه بجد بنحبه اوي».

وجمعت مرام وحفناوي علاقة خاصة حرصت على مشاركتها أمام الجماهير بين الحين والآخر.

زيارة مرام لأسرة مصطفى

وكانت مرام محمود شاركت مؤخرًا بصور تجمعها بوالد ووالدة مصطفى حفناوي، وهي تحتضنهما وتواسيهم، معلقة: «انت هنا عايش عمرك ما غبت».

مرام تنفذ وصيته

بعد ما يقرب من 45 يومًا من رحيل اليوتيوبر مصطفى حفناوي، قررت مرام تنفيذ وصية الأخير عن ابنة شقيقتها التي طلب منها تعليمها الوضوء والصلاة عن قرب، إذ قال خلال «متقلهاش صلي بخناق، مصلتش معاكي صلي أنتي قدامها، علميها الوضوء، هتفرحي أوي لو كنتي سبب في كدا».

وشاركت مرام المحادثة التي دارت بينهما، مع صورهن بالحجاب، قائلة: «علمتها.. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يارب».

مرافقة مرام لحفناوي بالمستشفى

كانت البلوجر مرام محمود، تشارك تفاصيل مرافقتها للراحل منذ اليوم الأول له عند دخوله المستشفى، حيث نشرت حينها إحدى مقاطع التي تشاركا فيه، معلقة: «من فضلكم ادعوله ده أطيب قلب في الدنيا وقلبه أبيض قوي، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين».

وفي اليوم الثاني، شاركت البلوجر بصورة جديدة، قائلةً: «ادعوله والنبي يا جماعة ادعوله عشان هو تعبان يارب أنت الشافي المعافي يارب».

ثم عادت «مرام» تناجي الخالق، بشفاء مصطفى حفناوي، قائلةً: «أنا آسفة على كل حاجه أنا آسفة والنبي يارب طبطب على قلبه ورجعه أحسن من الأول والنبي يارب».

الجدير بالذكر أن مرام شاركت بصورة لمقابر «حفناوي» معلقة: «ربنا يرحمك اللهم أمين يا حبيبي».