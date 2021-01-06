تعرف على سعر جاكيت ياسمين صبري في آخر ظهور لها «خيالي» .. (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة جديدة شاركت بها الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي مرتدية جاكيت يجمع بين اللوني الأبيض والأسود، وبنطلون أسود جلد، بالإضافة إلى قميص أسفل الجاكيت، ويحمل اللون المستردة.

والجاكيت من دار أزياء «بالمان» الفرنسية، ويبلغ سعره 4895 دولار أمريكي، ويتجاوز سعره أكثر من 76 ألف جنيه مصري.

وقبلها بأيام قليلة، ظهرت الفنانة ياسمين صبري بفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهي مرتدية فستان أسود متوسط الطول، من توقيع مصممة أزياء الخليجية زينة زكي، ويصل سعر الفستان إلى 1800 درهم إماراتي، ما يعادل 7700 جنيه مصري، نقلًا عن الموقع الرسمي لمصممة الأزياء الخليجية.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، أطلت بفستان أسود متوسط الطول وضيق، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة، ومزين بخطوط بسيطة حول الصدر وقماشة سوداء من الشيفون الأسود، مع مكياج بسيط وشعر منسدل، فيما ظهر زوجها ببدلة مودرن قاتمة اللون.

«جورجينا الغلابة».. ياسمين صبري

ومنذ أسابيع ظهرت الفنانة خلالها بفستان أحمر محشتم وطويل، فضلا عن أنه ذو الأكمام الطويلة، ومزود بحزام من منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع وضع الاكسسوارات الأنيقة والمكياج البسيط.

وأثارت «ياسمين» إعجاب متابعيها بأحدث إطلالة لها، والذين جاءت تعليقاتهم: «أنتي قمر قوي.. جورجينا الغلابة.. إيه الجمال دا.. شكلك يجنن».

يشار إلى أن ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني بطولة مسلسل «الفرصة التانية»، أمام الفنانين أحمد مجدي، هبة مجدي وآيتن عامر.