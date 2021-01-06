مذيع حلقة رانيا يوسف عن اتهامه بالتحرش بها: "لو تحرشت يبقى بموافقتها دي قد والدتي"

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أروى تهاجم مذيع حلقة رانيا يوسف: قلة أدب ولو مكانها كنت ضربته «فيديو»

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رانيا يوسف عن الحجاب: يا ساتر أنا مستورة من غيره (فيديو)

رد الإعلامي العراقي، نزار الفارس، على هجوم الفنانة رانيا يوسف عليه، وإتهامه بالتحرش بها، قائلًا:«ايه نوع التحرش».

وتابع الإعلامي العراقي خلال حديثه لـ «هُن»: «لو تحرشت بها يبقى بموافقتها، وعيب دي قد والدتي».

وإختتم الإعلامي حديثه «نزلت من نفسها بهذا المستوى».

أزمة رانيا يوسف ونزار الفارس

وكانت حلقة الفنانة مع المذيع العراقي، نزار الفارس، أثارت جدلًا واسعًا من قبل عرضها، بعد حديث رانيا يوسف الجريء حول مفاتنها، مُصرحة: «مؤخرتي مميزة عن الفنانات»، وعلى الفور أنقلب الرواد وبعض رموز الفن على رانيا يوسف بسبب تصريحاتها الجريئة.

ولم يكتفي الجدل عند هذا الحد، بل زاد بعدما تحدثت الفنانة عن الحجاب، قائلة: «من امتى وهو فرض علينا، والبسه ليه ياساتر أنا مستورة من غيره».

وعقب الهجوم الواسع على الفنانة، خرجت مُبررة حديثها بإن الإعلامي هو من قام باستفزازها، مطالبة بمعاقبته، الأمر الذي رد عليه «الفارس» بإنها كانت راضية عن الحلقة تمامًا.