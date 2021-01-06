سلمى الشيمي تثير الجدل مجددا بجلسة تصوير من داخل غرفة: إطلاق نار (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادت الموديل الجريئة، صاحبة جلسة التصوير المثيرة، سلمى الشيمي، والتي عُرفت إعلاميًا بـ «فتاة سقارة»، بجلسة تصوير جريئة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهرت الموديل المثيرة للجدل، بجلسة تصوير من داخل غرفة، مرتدية ملابس كاجوال ملونة، مع بنطلون جينز أبرز مفاتن جسدها، مع المكياج الثقيل الصارخ كعادتها والشعر الطويل المنسدل، مُعلقة: «مجرد إطلاق النار».

وعلى الفور تفاعل متابعيها مع جلسة تصويرها الأخيرة، بين المشيد بها، ومن إنتقدها.

وكانت الموديل الجريئة، ظهرت مؤخرًا قبل قدوم العام الجديد، بملابس مثيرة، تشبه ملابس النوم، في قرية تونس بالفيوم، وهي بصحبة المصور عمر صلاح، قائلة: «انتظرونا في القضية الجاية»، في إشارة منها للقضية السابقة.

يذكر أن سلمى الشيمي، اثارت جدلًا واسعًا بسبب جلسة تصويرها بالهرم، حيث ظهرت بملابس مثيرة، مرتدية فستان أبيض، وإكسسوارات ذهبية، ليصل الأمر للتحقيق معها حينها.