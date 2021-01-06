محترفة تريند.. أسلوب فيفي عبده في تخطي الأزمات: رقص وغنا وفيديوهات مثيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما تلجأ الفنانة فيفي عبدة، لتصوير مقاطع الفيديو المضحكة للخروج من أزماتها التي تتعرض لها بين الحين والآخر، إذ نجدها تمارس مهنتها الأساسية الرقص، فضلًا عن مشاركة جمهورها تفاصيل يومها بجانب الغناء عبر تطبيق سناب شات، ما يجعلها تتصدر التريند، ومحركات البحث المختلفة باحتراف.

وشاركت فيفي، مقطع فيديو لا تتعدى مدته 5 دقائق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال الساعات الماضية، تتحدث خلاله عن محنة مرضها في الآونة الأخيرة، فضلًا عن تهنئتها للأقباط ولجموع المصريين بالعام الجديد.

ظهرت فيفي عبده خلال مقطع الفيديو من داخل غرفة نومها، مرتدية غطاء للرأس، بدون ماكياج، وبدأت تتحدث مع جمهورها، قائلةً: «كل سنة وأنتوا طيبين، يا رب كل اللي عايز حاجة ربنا يديهاله، ربنا بيدينا حاجات وبياخد حاجات».

وتابعت: «بشكركوا على حبكوا ولهفتكوا عليا، عايزة أقولكوا أني بخير، كل اللي حصل واحد أداني حقنة غلط ولمست العصب، والدكاترة بيحاولوا يرجعولي إحساس العصب من تاني».

وحاولت فيفي عبده، خلال الفيديو التواصل مع جمهورها بنفس الروح التي كانت تظهر بها من قبل، من خلال ابتسامها وطريقتها المرحة، مضيفةً: «أنا عاوزة الجمهور يطمن إن أنا بخير، بنام في أي وقت وبقوم في أي وقت، وهقوم قريب وهتلاقوني بتنطط وبرقص كالعادة».

وتوجهت بالشكر لجمهورها، بعد وصول عدد متابعيها على «إنستجرام»، إلى 7 ملايين: «أنتوا سبب فرحتي، بيكبروا الأمور، بيموتونا وبيصحونا كذا مرة، وكورونا عاملالي اكتئاب، وزعلانة على حبايبي التعبانين».

وتعرضت الراقصة الاستعراضية، لوعكة صحية الفترة الماضية، إذ ظهرت منذ فترة في مقطع فيديو مصور تطلب من متابعيها الدعاء لها دون أن تكشف حينها عن مرضها، ما جعل الشائعات تطولها بسبب تغير ملامحها بشكل سريع، فضلًا عن ظهور علامات المرض عليها بشكل كبير.