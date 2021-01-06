أول رد من حسناء الصورة المثيرة مع عمرو دياب على ارتباطها به: أعلم أنه جذاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت كارولينا زوبروفا، ملكة جمال لاتفيا، صاحبة صورة السيلفي المثيرة مع الفنان عمرو دياب، على شائعات الارتباط به، بعدما شاركت أمس، صورة وهي تحتضنه، والتي باتت تضج بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر أحد المتابعون الرد على الصورة الموجودة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»،قائلًا: «نظن أن هناك علاقة عاطفية تجمعك بعمرو دياب»، لترد عليه ملكة جمال لاتفيا قائلة: «أنا أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة».

وكانت الصورة أثارت الكثير من الجدل، فور تداولها أمس، حيث أعتقد البعض أن هناك علاقة عاطفية بين الثنائي، خاصة بعدما إنفصل الفنان عمرو دياب، عن الفنانة دينا الشربيني، بعد علاقة عاطفية طويلة.

من هي صاحبة الصورة المثيرة؟

- اسمها Karolina Zubkova

- تعمل كـ بلوجر، حيث تشارك متابعيها كل ما هو جديد في الموضة والتجميل ورحلات السفر حول العالم.

- عارضة أزياء، حتى إنها استحوذت على إعجاب مصممي الأزياء في جميع أنحاء العالم.

- حصلت على جوائز هوت كوتور.

- تشارك متابعيها العديد من صور توثق رحلاتها حول العالم.

- سيدة متزوجة ولديها طفلة.

- تمتلك ما يقرب من ربع مليون متابع، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكان الفنان عمرو دياب، احتفل برأس العام الجديدن في دبي، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قائلًا: «سنة جديدة سعيدة.. باي باي 2020 وأهلًا بـ2021».

لتعود زوجته زينة عاشور عبر القصص المصورة «استوري» حيث نشرت صورة لبرج الخليفة خلال الاحتفال بالعام الجديد 2021، ثم ظهر فيها أبناؤهم بنفس المكان رفقة أصدقائهم.

وعقب ساعات من ظهور الهضبة وأسرته، ظهرت الفنانة دينا الشربيني في دبي، برفقة الفنانة سلمى أبوضيف بدبي أيضًا.