6 حمامات وراء صفع نجوى فؤاد على وجهها في زفاف ابنة جمال عبد الناصر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تميزت الفنانة نجوى فؤاد، بخفتها على المسرح، وتقديمها الرقص الشرقي بأداء ميزها بين راقصات جيلها، حتى استطاعت التربع على عرش الرقص الشرقي خلال تاريخ السينما، بطلتها المختلفة أثناء صعودها على المسرح، وهي تتمايل على أنغام الأغنيات والمقطوعات الموسيقية المختلفة.

سر صفع نجوى فؤاد في زفاف ابنة عبد الناصر

بعيدا عن الكاميرات والأضواء، عادة ما تعج حياة الفنانين بالكثير من الأسرار والكواليس خلال مراحل حياتهم المختلفة، إذ كشفت الفنانة نجوى فؤاد، التي تحتفل اليوم، بعيد ميلادها، كواليس صفعها بالقلم على وجهها بشكل مفاجئ، خلال إحيائها زفاف منى ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقالت نجوى فؤاد، خلال استضافتها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكذبوا»، مع الإعلاميات سهير جودة، ومفيدة شيحة، إنها خلال إحياؤها لفرح ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تعرضت لموقف محرج: «كنت رايحة مجاملة أنا والمخرج بتاع الحفلة، وكنت مراهقة 22 سنة، فسألت حد أعمل إيه في الحفلة علشان أفرحهم وكده؟ قال في غنوة اسمها زغروطة حلوة رنت في بيتنا، اعمليها وطيري حمام أبيض وأنتي قدام العروسة والعريس».

وأضافت: «عملت كده وخدت قفص صغير في 6 حمامات، وجيت في وسط الاستعراض روحت مطيرة الحمام، ولاقيت فجأة الستارة اتقفلت، وجه حد لطشني بالقلم وقعت على الأرض، هما افتكروا إني طيرت الحمام عشان في قنابل أو حاجة، وبعدين الرئيس طلب يشوفني فقالهم هاتوهالي، وروحتله وأنا معيطة، وقولت له مبروك يا سيادة الريس، راح واخدني في حضنه وطبطب عليا، وقالي امسحيها فيا، أنا عارف أنتي تقصدي إيه، وبعتلي ظرف ورا الكواليس فيه 500 جنيه نسوني اسمي والقلم والعياط اللي عيطته».