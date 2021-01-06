للرجل.. دليلك لاختيار القميص المناسب لإطلالتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر القميص من القطع الأساسية التي لا يمكن لبعض الرجال الاستغناء عنها في إطلالتهم, ولكن يصعب على بعضهم اختيار اللون والتصميم المناسب للملابس الخاصة به.

لذا نقدم لكم العديد من المعايير والنصائح التي يجب اتباعها لاختيار القميص المناسب للظهور بإطلالة أنيقة، وفقا لما جاء في موقع "fluxmagazine".

- عليك التأكد من أن مقاس ياقة القميص مناسب لجسدك، وللتأكد من أنها ليست ضيقة، قم بإغلاق زر الياقة ثم مرر يديك بينها وبين رقبتك، ستعرف إذ كانت ضيقة أم لا.

- عليك اختيار تصميم القميص الذي يكون عصرياً وأنيقاً يتلاءم مع شكل جسمك.

- الحرص أن يكون القميص قادرًا على استيعاب صدرك وذراعيك وكتفيك بشكل مريح دون إجهاد.

- يجب التأكد من خامة وجودة القميص, لأن هناك بعض أنواع الخامات السيئة التي تتلف مع كثرة الإستهلاك.

- اختيار لون القميص من الأمور المهمة عند الشراء، لذا عليك أن تختار الألوان الفاتحة كاللون الوردي أو اللون الأزرق أو البرتقالي إذ كان الغرض من ارتدائه في المناسبات أو الخروج مع الأصدقاء.

- أو إذ كان الغرض الذهاب إلى مقابلة عمل عليك شراء قميص باللوني الأبيض أو الرمادي.

- الابتعاد عن شراء القمصان الضيقة، لأنه إذا كانت الأزرار مشدودة سيبدو القميص بمظهر سيئ عند الجلوس.

- يمكنك تنسيق ارتداء القميص السادة مع رابطة عنق منقوشة، ولا تتناسب روابط العنق مع القميص ذات النقشات المتعددة.