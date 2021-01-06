بعد عام شاق من كورونا.. 6 طرق للاستمتاع بالحياة في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا شك أن عام 2020 كان صعبًا على الجميع ومأساويًا للكثيرين، ولكن الآن يتم أخيرًا إعطاء لقاحات ضد كورونا ما يمنح الأمل الذي تشتد الحاجة إليه بالعودة إلى الحياة الطبيعية في 2021.

ومع ذلك، يمكن لأشهر من القلق والحزن والشعور بالوحدة أن تخلق بسهولة دوامة من السلبية يصعب الخروج منها، ذلك لأن التوتر المزمن يغير الدماغ، ويجعلنا لا نهتم بعمل الأشياء التي يمكن أن تجعلنا نشعر بالتحسن.

للاستمتاع بحياتنا في عام 2021، نحتاج إلى التخلص من العادات المدمرة واستعادة مستويات الطاقة لدينا، في بعض الحالات، قد يعني ذلك في البداية إجبار نفسك على فعل الأشياء التي ستجعلك تشعر بتحسن تدريجيًاـ ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أعراض أكثر حدة، فقد ترغب في التحدث إلى أخصائي حول العلاج أو الدواء.

فيما يلي ست طرق مبنية على الأدلة لتغيير أدمغتنا للأفضل، وفقا لموقع " medicalxpress".

1- كن لطيفًا ومفيدًا

يمكن أن يؤثر اللطف والإيثار والتعاطف على الدماغ، أظهرت إحدى الدراسات أن التبرع الخيري ينشط نظام المكافأة في الدماغ بطريقة مماثلة لتلقي الأموال بالفعل، وهذا ينطبق أيضًا على مساعدة الآخرين الذين تعرضوا للظلم.

يمكن للعمل التطوعي أيضًا أن يعطي إحساسًا بمعنى الحياة، ويعزز السعادة والصحة والرفاهية.

كبار السن الذين يتطوعون بانتظام يظهرون أيضًا قدرًا أكبر من الرضا عن الحياة ويقلل من الاكتئاب والقلق، باختصار، إسعاد الآخرين طريقة رائعة لإسعاد نفسك.

2- ممارسة التمارين

تم ربط التمرين بصحة بدنية وعقلية أفضل، بما في ذلك تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل الاكتئاب. في مرحلة الطفولة، يرتبط التمرين بأداء مدرسي أفضل، بينما يعزز الإدراك والأداء الوظيفي بشكل أفضل لدى الشباب.

لدى كبار السن، تحافظ التمارين الرياضية على الأداء المعرفي وتوفر المرونة ضد الاضطرابات العصبية التنكسية، مثل الخرف، علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات أعلى من اللياقة البدنية لديهم زيادة في حجم المخ، وهو ما يرتبط بتحسن الأداء المعرفي لدى كبار السن، الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يعيشون أيضًا لفترة أطول، أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لإعادة تشغيل عقلك هو في الواقع الخروج والحصول على بعض الهواء النقي أثناء المشي السريع أو الجري أو ركوب الدراجات.

3- كل جيدا

يمكن أن تؤثر التغذية بشكل كبير على تطور وصحة بنية ووظيفة الدماغ، إنه يوفر اللبنات المناسبة للدماغ لإنشاء الروابط والحفاظ عليها، وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين الإدراك والأداء الأكاديمي، أظهرت الأدلة السابقة أن نقص العناصر الغذائية على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى تلف هيكلي ووظيفي للدماغ، بينما يرتبط النظام الغذائي الجيد بالحجم الأكبر للدماغ.

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 20 ألف مشارك من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن تناول كميات أكبر من الحبوب كان مرتبطًا بالآثار المفيدة طويلة المدى لزيادة حجم المادة الرمادية (عنصر أساسي في الجهاز العصبي المركزي)، والتي ترتبط بتحسين الإدراك، ومع ذلك، فإن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر والدهون المشبعة والسعرات الحرارية يمكن أن تلحق الضرر بالوظيفة العصبية، يمكن أن تقلل أيضًا من قدرة الدماغ على إجراء اتصالات عصبية جديدة مما يؤثر سلبًا على الإدراك.

لذلك، مهما كان عمرك، تذكر أن تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب.

4- حافظ على التواصل الاجتماعي

ينتشر الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية في جميع الأعمار والأجناس والثقافات - بعد انتشار وباء كورونا، أشارت الأدلة العلمية القوية إلى أن العزلة الاجتماعية تضر بالصحة الجسدية والمعرفية والعقلية.

أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن هناك آثارًا سلبية لعزل COVID-19 على الإدراك العاطفي، لكن هذا التأثير كان أقل في أولئك الذين ظلوا على اتصال مع الآخرين أثناء الإغلاق، يرتبط تطوير الروابط الاجتماعية والتخفيف من حدة الوحدة أيضًا بانخفاض خطر الوفاة بالإضافة إلى مجموعة من الأمراض، لذلك، يتزايد الاعتراف بالوحدة والعزلة الاجتماعية على أنها قضايا صحية عامة حرجة تتطلب تدخلات فعالة، ويرتبط التفاعل الاجتماعي بالمشاعر الإيجابية وزيادة التنشيط في نظام المكافأة في الدماغ، في عام 2021، تأكد من مواكبة العائلة والأصدقاء، ولكن أيضًا وسّع آفاقك وقم ببعض الاتصالات الجديدة.

5- تعلم شيئا جديدا

يتغير الدماغ خلال فترات النمو الحرجة، ولكنه أيضًا عملية تستمر مدى الحياة، يمكن للخبرات الجديدة، مثل تعلم مهارات جديدة، تعديل كل من وظائف الدماغ وبنية الدماغ الأساسية، يمكن أن يؤدي تعلم لغة جديدة أيضًا إلى تغيير بنية الدماغ البشري.

واقترحت دراسة كبيرة للأدبيات أن الأنشطة الترفيهية المحفزة عقليًا تزيد من احتياطي الدماغ، والتي يمكن أن تغرس المرونة وتحمي من التدهور المعرفي لدى كبار السن- سواء كان ذلك في لعبة الشطرنج أو الألعاب المعرفية.

6- النوم بشكل صحيح

النوم عنصر أساسي في حياة الإنسان، ومع ذلك لا يفهم الكثير من الناس العلاقة بين صحة الدماغ الجيدة وعملية النوم، فأثناء النوم، يعيد الدماغ تنظيم نفسه ويعيد شحن نفسه ويزيل المخلفات السامة الثانوية، مما يساعد في الحفاظ على أداء الدماغ الطبيعي.

النوم مهم جدًا لتحويل التجارب إلى ذاكرتنا طويلة المدى، والحفاظ على الوظيفة الإدراكية والعاطفية وتقليل التعب العقلي.

أظهرت دراسات الحرمان من النوم عجزًا في الذاكرة والانتباه بالإضافة إلى تغييرات في نظام المكافأة، والتي غالبًا ما تعطل الأداء العاطفي، يلعب النوم أيضًا تأثيرًا تنظيميًا قويًا على جهاز المناعة، إذا كان لديك قدر وجودة نوم مثاليان، فستجد أن لديك المزيد من الطاقة، ورفاهية أفضل، وقادر على تنمية إبداعك وتفكيرك.