برنامج سكر بنات: فوائد خلطات الشاي الأخضر للبشرة 

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 06:28 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر :كيفية استعمال الشاي الأخضر في المنزل لمكافحة حب الشباب وتطهير البشرة، لتخفيف انتفاخات العيون، وتطويل الرموش وغيرها من الإستعمالات الجمالية المذهلة .
لتطويل الرموش
أنت بحاجة إلى منقوع الشاي الأخضر من دون سكر .
خذي القليل من منقوع الشاي بواسطة قطنة وبللي بها شعيرات الرمش.
كرّري هذه الطريقة بشكل يومي.
للتخلًص من انتفاخات العيون:
أن بحاجة إلى ظرفين من الشاي البارد.
ضعيهما على منطقة حول العينين أي الإنتفاخات لمدة 10 دقائق .
كرّري هذه الطريقة مرتين في الأسبوع .
ماسك الشاي لحب الشباب والمسام الواسعة :
يساعد هذا الماسك على تطهير البشرة وتقشيرها أيضاً:
أنت بحاجة إلى كمية شاي أخضر يمكنك الحصول عليه من قلب أظرفة الشاي.
ملعقة حليب بودرة .
ماء ورد .
وملعقة زبادي.
اخلطي المزيج وطبقيه على بشرتك مدة دقيقة بعدها قشري وجهك ثم اغسليه بالماء الفاتر.
للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكر بنات .