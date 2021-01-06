لايف ستايل

برنامج سكر بنات: فوائد خلطات الشاي الأخضر للبشرة 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 06:28 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر :كيفية استعمال الشاي الأخضر في المنزل لمكافحة حب الشباب وتطهير البشرة، لتخفيف انتفاخات العيون، وتطويل الرموش وغيرها من الإستعمالات الجمالية المذهلة .

 

لتطويل الرموش

لتطويل الرموش

أنت بحاجة إلى منقوع الشاي الأخضر من دون سكر .

خذي القليل من منقوع الشاي بواسطة قطنة وبللي بها شعيرات الرمش.

كرّري هذه الطريقة بشكل يومي.

 

للتخلًص من انتفاخات العيون:

للتخلًص من انتفاخات العيون

 

أن بحاجة إلى ظرفين من الشاي البارد.

ضعيهما على منطقة حول العينين أي الإنتفاخات لمدة 10 دقائق .

كرّري هذه الطريقة مرتين في الأسبوع .

 

ماسك الشاي لحب الشباب والمسام الواسعة :

ماسك الشاي لحب الشباب

 

يساعد هذا الماسك على تطهير البشرة وتقشيرها  أيضاً:

أنت بحاجة إلى كمية شاي أخضر  يمكنك الحصول عليه من قلب أظرفة الشاي.

ملعقة حليب بودرة .

ماء ورد .

وملعقة زبادي.

اخلطي المزيج وطبقيه على بشرتك مدة  دقيقة بعدها قشري وجهك ثم اغسليه بالماء الفاتر.

 

للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكر بنات .

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا