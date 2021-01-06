برنامج سكر بنات: فوائد خلطات الشاي الأخضر للبشرة 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 06:28 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر :كيفية استعمال الشاي الأخضر في المنزل لمكافحة حب الشباب وتطهير البشرة، لتخفيف انتفاخات العيون، وتطويل الرموش وغيرها من الإستعمالات الجمالية المذهلة .

لتطويل الرموش

لتطويل الرموش

أنت بحاجة إلى منقوع الشاي الأخضر من دون سكر .

خذي القليل من منقوع الشاي بواسطة قطنة وبللي بها شعيرات الرمش.

كرّري هذه الطريقة بشكل يومي.

للتخلًص من انتفاخات العيون:

للتخلًص من انتفاخات العيون

أن بحاجة إلى ظرفين من الشاي البارد.

ضعيهما على منطقة حول العينين أي الإنتفاخات لمدة 10 دقائق .

كرّري هذه الطريقة مرتين في الأسبوع .

ماسك الشاي لحب الشباب والمسام الواسعة :

ماسك الشاي لحب الشباب

يساعد هذا الماسك على تطهير البشرة وتقشيرها أيضاً:

أنت بحاجة إلى كمية شاي أخضر يمكنك الحصول عليه من قلب أظرفة الشاي.

ملعقة حليب بودرة .

ماء ورد .

وملعقة زبادي.

اخلطي المزيج وطبقيه على بشرتك مدة دقيقة بعدها قشري وجهك ثم اغسليه بالماء الفاتر.

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