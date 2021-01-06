قصات شعر كاريه رائجة في 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 06:28 مساءً - تسعى كل سيدة إلى التميُّز في إطلالتها، من خلال مواكبة كل ما هو جديد في عالم الموضة والجمال، وكذلك اختيار قصَّة الشعر التي تُبرز ملامح الوجه بأسلوب لافت وجذّاب. ومع تنوّع صيحات قصات الشعر، برزت في الفترة الأخيرة قصَّات شعر جديدة كصيحة أساسية لمحبات التغيير، واعتمدتها الكثير من النجمات مؤخرًا بطرق مختلفة، وباتت صيحة منتشرة جدًا في صفوف المشاهير من الفنانات والممثلات في العالم، ومن أبرزها قصَّات شعر كاريه، التي تُعد من أكثر صيحات قصات الشعر رواجًا للعام 2021 التي يُبدع في ابتكارها أشهر مُصفّفي الشعر في العالم.

وفيما يأتي، اختار لك "الخليج 365.نت"، باقة من أحدث قصَّات شعر كاريه 2021، التي تبرز ملامحك، وتزيد من جمالك وتساعدك في الظهور بلوك مُميَّز ومختلف:

أجمل موديلات قصات شعر كاريه 2021

موديلات قصات شعر كاريه

إليك، أجمل موديلات قصّات شعر كاريه 2021 عصرية تُبرز ملامح وجهك بأسلوب لافت وجذّاب:

قصَّات شعر كاريه فلافي

قصّة كاريه فلافي لإطلالة عصرية لافتة

تٌعتبر من أبرز الصيحات الجمالية في قصَّات شعر كاريه لسنة 2021، وتتميز بأسلوبها المتنوع الذي يتيح لك اعتمادها بغض النظر عن شكل وجهك، كما أنَّها الخيار الأمثل لكل من تميل إلى اعتماد الإطلالات الجريئة والغريبة والمُلفتة للنّظر.



قصَّات شعر كاريه ويفي عريض

قصّة كاريه مع غرة جانبية لإطلالة عصرية وأنيقة في الوقت ذاته

تُعد هذه القصة من أحدث صيحات قصّات الشعر لعام 2021؛ لما تُضفيه من حيوية على إطلالة المرأة. وفيها يُقص الشعر بالتدريج مع غرة جانبية متوازية مع طول الشعر. هذه القصّة ملائمة جدًا للوجه الطويل.



قصَّات شعر كاريه متساوي الطول

قصّة الشعر الكاريه متساوي الطول لإطلالة كلاسيكية ناعمة

إذا كنت تبحثين عن المظهر الكلاسيكي الهادئ، فصّة شعر كاريه متساوي الطول ستكون خيارك الأمثل. تعتمد هذه القصة على تقصير الشعر إلى الحد المطلوب، ولكن بنفس الطول، كما ويمكن استخدام غرّة وسطية طويلة، ويمكن التغيير في الشكل عند تصفيف الشعر على جانب واحد أو الفرق بالتساوي على كلا الجانبي.

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قصَّات شعر كاريه متساوي الطول مع الغُرَّة الجانبية

قصّة شعر كاريه متساوية الطول مع غرّة جانبية طويلة

كوني دوماً السبَّاقة في مواكبة أحدث قصَّات شعر كاريه 2021، واعتمدي هذه القصَّة لإطلالة مُشرقة وحيوية، وتتميّز بأنّها تليق بمختلف الوجوه،. يمكنك اختيار تسريحات الشعر المنسدلة من مالسة أو مموّجة لهذه القصّة لإطلالة جذابة.



قصَّات شعر كاريه طويل مُدرّج

قصَّات شعر كاريه طويل مُدرّج

تُعتبر قصَّات شعر كاريه مُدرًّج ضمن قصَّات الشعرالتي تحظى بشعبية كبيرة عند الكثيرات اللاتي تسعينَّ للظهور بإطلالة مميزة وخاصة في المناسبات أو الحفلات، كما أنَّها تناسب كذلك صاحبات الشعر الخفيف؛ إذ تمنح الشعر المزيد من الحجم الطبيعي، وتُعطي كثافة أكبر بطولها الذي يصل إلى مستوى أطول من الكتفين.



قصَّات شعر كاريه متدرّج الأطراف

قصّة كاريه متدرّج قصير لإطلالة عصرية

إذا كنت تسعين إلى التنويع في إطلالاتك الجذابة في مختلف المناسبات، فننصحك باختيار هذه القصَّة التي ستمنحك لمسة سحرية وعصرية، بالإضافة إلى الجرأة التي توجد فيها، ويتم تقصير الشعر حتى الأذن وتكون الجهة الأخرى أطول قليلًا.



قصَّات شعر كاريه طويل مع غرّة أمامية

قصّة شعر كاريه طويل مع غرّة أمامية

ستمنحك هذه القصَّة شعورًا بالثقة ومظهرًا أصغر سنًا، وإطلالة مُفعمة بالتجدّد والاختلاف في الحفلات أو المناسبات، كما أنَّها تُعتبر من أحدث صيحات الموضة، وتعتمد على قصّ الشعر بطريقة متساوية الطول.



قصَّات شعر كاريه اللوب مع غرّة أمامية كثيفة

قصَّة شعر كاريه اللوب مع غرّة أمامية كثيفة

تُعتبر هذه القصَّة من أكثر القصَّات العصرية والبساطة والنعومة وتتسم بالجرأة، ويتدرّج فيها الشعر بشكل بسيط في الطول من الخلف إلى الأمام، أقصر فأطول، لا تتردّدي باختيارها لتتألقي بإطلالة عصرية وملفتة دومًا.

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