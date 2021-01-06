أول تعليق من نهى العمروسي على إخلاء سبيل ابنتها: مخسرناش الرهان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة نهى العمروسي، على قرار النائب العام إخلاء سبيل ابنتها «نازلي»، في قضية الفيرمونت.

ونشرت «نهى»، بيان المحامي طارق العوضي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لم نخسر رهاننا على نزاهة ومهينة النيابة العامة المصرية أشكر سيادة النائب العام المحترم المستشار حمادة الصاوي».

وتفاعل معها متابعوها في التعليق وباركوا لها وهنأوها على إخلاء سبيل ابنتها في قضية الفيرمونت.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، أمرت بإخلاء سبيل المتهمين، سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة «التعدي على فتاة بفندق فيرمونت» وما يرتبط بها من وقائع.

مشاهد من حياة ابنة نهى العمروسي

- نازلي مصطفى كريم هي الابنة الوحيدة للفنانة نهى العمروسي.

- والدها الفنان مصطفى كريم، الذي توفى في عمر مبكر بعد إصابته بالسرطان.

- حينما توفى والدها كانت تبلغ من العمر 4 أعوام.

- نادرة الظهور مع والدتها الفنانة نهى العمروسي، التي تحمل الكثير من ملامحها.

- شاركت والدتها الفنانة نهى العمروسي في تحدي العشر سنوات، الذي كان منتشرا عبر «السوشيال ميديا»، إذ نشرت صورة قديمة لهما ترجع لعشرة أعوام سابقة، وقارنتها بصورة حديثة.

- تورطت في «جريمة فيرمونت»، وبحسب والدتها الفنانة نهى العمروسي لـ«الوطن»، فهي متزوجة من أحد المتهمين بالقضية، وهو هارب في لندن حاليًا.

- ذكرت والدتها في حديثها لـ«الوطن»، أن ابنتها هي الشاهدة في قضية «فيرمونت»، ضد المتهمين.

- تم إغلاق حسابها على «فيسبوك»، بعد حبسها في قضية «فيرمونت».