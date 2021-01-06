مؤسس «فتكات»: أبذل محاولات مكثفة مع الشركة المالكة لعدم غلق المنتدى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

محاولات مكثفة يجريها محمد حسام خضر، مؤسس «فتكات»، لإقناع الشركة التي استحوذت على المنتدى النسوي الشهير، بالعدول عن قرار غلقه، خاصة أنه يحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي.

مقترح لإنقاذ «فتكات» من الغلق

«قدمت مقترح بإتاحة داتا المنتدى، وأنا أتولى إدارته بس أحوله لموقع أو مدونة مش منتدى»، مقترح قدمه «خضر» للشركة المسؤولة عن إدارة «فتكات»، موضحا في أول حديث إعلامي له عبر «الوطن»، إن تحول المنتدى إلى مدونة سيتيح عرض المواد الجديدة والأرشيفية، لكن دون تفاعل، ما يقلل من الميزانية والتكلفات: «طالما شايفين المشروع بيخسر، ممكن يدوني إدارته بالشكل ده بدل ما يتقفل، يمكن أعرف أنجحه تاني، ويبقى مُربِح».

وعن سبب بيعه المنتدى الذي أسسه في 2007، يؤكد «خضر» أنه حصل على عرض مغرِ من شركة كويتية في 2014، ما دفعه للبيع، إلا أن تلك الشركة تلقت عرض لشراء كل مشروعاتها دفعة واحدة مقابل مبلغ مالي كبير، ليباع المنتدى مرة أخرى.

وأشار مؤسس «فتكات»، إلى أن الشركة الأخيرة التي اشترت المنتدى النسائي، لوحت منذ 5 أشهر بإغلاقه، قبل أن تعلن منذ أيام عن غلقه: «أنا لحد دلوقتي معنديش معلومات عن الشركة الجديدة، بس بتمنى أنهم يسمعوا عرضي اللي بلغت بيه الشركة الكويتية»، لافتا إلى أن المؤسسة الكويتية هتعرض مقترحه في الاجتماع المقبل.

ذكريات تأسيس منتدى فتكات

إعلان إغلاق المنتدى، دفع «خضر»، لاستعادة ذكريات رحلته في تأسيس «فتكات»: «الفكرة جاتلي بسبب أخواتي البنات الستة، اللي قالولي إن مفيش منتدى نسائي للمصريات»، إذ لم يكن متاحا حينها سوى منتديات مختلطة أو تخص الخليجيات، في الوقت الذي تم تدشين فيه عدة منتديات خاصة بالرجال فقط، ليبدأ على الفور في التخطيط لمنتدى فتكات، مستغلا دراسته في مجال البرمجة.

ساعة كاملة استغرقها «خضر» في اختيار اسم المنتدى: «كنت عايز اسم مصري قديم، أحيي استخدامه من جديد، ويكون سهل كتابته بالعربي والإنجليزي، ويكون جذاب»، ليختار اسم «فتكات» من بين عدة أسماء أخرى منها: «عدلات، جمالات، الكنبة، المسطبة»، ثم اختار اللونين القرمزي والأخضر للمنتدى، بعد إطلاعه على عدة دراسات عملية تؤكد إنهما اللونان المفضلان للمرأة.

عدة أيام أخرى، استغرقها «خضر» في تصميم المنتدى الذي يصفه بأنه «مصدر ديني وأخلاقي مهم»، يحتوى على كم هائل من المعلومات والخبرات الحياتية والمهنية، إذ يتضمن قسما خاصا باسم «مول فتكات»، الذي روج لأول مرة لفكرة البيع والشراء الأونلاين: «كان فيه مشاريع متنوعة، زي الطبخ والهاند ميد، وتوفر محفظة قرآن، ومدرسين لغات»، متنميا عدم إغلاق المنتدى والموافقة على عرضه.