منى السابر بعد رفع ابنتها حلا الترك قضية ضدها: محدش يقدر يأذيني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، لإثارة الجدل من جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما شاركت صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وكتبت والدة حلا الترك، تعليقًا يحمل رسالة غامضة وتهديد لمن يريد أن يؤذيها: «أنا متصله مع الحياة.. لا أحد يستطيع إن يؤذيني إلا إذا سمحت له، أنا أسمح للسلام والتناغم أن يكونوا جزءً من حياتي».

لاقت الصورة التي شاركتها منى السابر، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، أبرزها: «أناقة وجمال ودلال»، «كتير زعلت على قصتك أنتي وبنتك حلا الترك»، «الميكاب مو مناسب مكبرك»، «مو على أساس ما عندك فلوس والناس تساعدك حسب كلامك بالبث».

وجاء من بين التعليقات: «الله ينصرك على كل من ينوي لك شر ويجعلك فوق القوم الظالمين ويرينا فيهم يوم أسود من أفعالهم ما خلو حد في حاله»، «شو راح تعملي مع حلا»، «أنتي قصدك حلا بكلامك»، «كأنك بنتك الله يجمعكم ويدمر كل من فرقكم»، «الله ينصرك ويرجعلك حقك»، «ليش صار هذا بينك وبين ابنتك».

وأثارت قصة رفع الفنانة حلا الترك، دعوى قضائية ضد والدتها منى السابر، الجدل ما بين الرفض والتأييد، إذ قالت الأخيرة في تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، أن ابنتها حلا ضحية ولم تقم بهذا الأمر من تلقاء نفسها، بل بتشجيع من الجميع، ودخلت بعدها في نوبة بكاء شديدة من الموقف الذي تعرضت له مع ابنتها.

ووجهت منى السابر، وقتها من خلال البرنامج رسالة لأبنائها، قالت خلالها: «رسالتي أن ولادي يعيشوا في بيئة صحية ولا أحد يضغط عليهم».