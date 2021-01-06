8 مشاهد من حياة ابنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها في قضية «فيرمونت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور عدة أشهر على فتح ملف قضية «الفيرمونت» الشهيرة، وإدراج أسماء عدد من أبناء الشخصيات العامة والمشاهير بين المتهمين، أمرت النيابة العامة، اليوم، بإخلاء سبيل نازلي مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسي، في القضية.

اتهام ابنة نهى العمروسي في قضية الفيرمونت

كان اسم نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، ضمن متهمين آخرين في قضية «فيرمونت»، إذ تم القبض عليها وحبسها على ذمة التحقيقات التي أمر النائب العام بفتحها في أغسطس الماضي.

وتعود أحداث قضية «الفيرومونت» لعام 2014، إذ تعرضت فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب داخل الفندق الشهير، ثم قاموا بتصويرها بهواتفهم المحمولة، ليهددوها بنشرها مقاطع الفيديو إذا تحدثت عن ما تعرضت له، ولم يتوقف الأمر على التصوير فقط، بل قاموا بتدوين أسمائهم على مناطق حساسة من جسدها.

مشاهد من حياة ابنة نهى العمروسي

- نازلي مصطفى كريم هي الابنة الوحيدة للفنانة نهى العمروسي.

- والدها الفنان مصطفى كريم، الذي توفى في عمر مبكر بعد إصابته بالسرطان.

- حينما توفى والدها كانت تبلغ من العمر 4 أعوام.

- نادرة الظهور مع والدتها الفنانة نهى العمروسي، التي تحمل الكثير من ملامحها.

- شاركت والدتها الفنانة نهى العمروسي في تحدي العشر سنوات، الذي كان منتشرا عبر «السوشيال ميديا»، إذ نشرت صورة قديمة لهما ترجع لعشرة أعوام سابقة، وقارنتها بصورة حديثة.

- تورطت في «جريمة فيرمونت»، وبحسب والدتها الفنانة نهى العمروسي لـ«الوطن»، فهي متزوجة من أحد المتهمين بالقضية، وهو هارب في لندن حاليًا.

- ذكرت والدتها في حديثها لـ«الوطن»، أن ابنتها هي الشاهدة في قضية «فيرمونت»، ضد المتهمين.

- تم إغلاق حسابها على «فيسبوك»، بعد حبسها في قضية «فيرمونت».