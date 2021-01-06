حزن بين النساء بعد إغلاق منتدى فتكات: كان أهم من «جوجل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة تلقتاها العديد من السيدات، عقب قرار إغلاق المنتدى النسائي الشهير «فتكات»، بعد مرور 12 عاما على إطلاقه، ليتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية.

حالة كبيرة من الحزن والذهول، أصابت العديد من السيدات، عقب إغلاق المنتدى النسائي الأشهر على مستوى الوطن العربي، إذ عبرن عن صدمتهن، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

حزن السيدات بعد غلق منتدى فتكات

وجاء من بين التعليقات، على إغلاق منتدى فتكات: «استفدنا منهم جدا جدا»، «يعني خلاص وصفات الأكل والبشرة دي هتتقفل ومش هتظهر تاني؟»، «كان عليه حاجات كتيرة مفيدة وكان جميل أوي»، «كان يعتبر الفيس بالنسبالي زمان»، «الواحدة كان شراب جوزها يضيع تروح تسأل عليه في فتكات»، «ده كان عليه محتوى أكتر من جوجل في وقت من الأوقات»، «كنا بنقعد عليه بالساعات وبنستفيد منه جدا»، «اتعلمنا منه حاجات كتيرة».

معلومات عن منتدى فتكات

- أطلق المنتدى منذ 12 عاما.

- أنشئ على يد مجموعة من السيدات المصريات.

- كان أعضاء منتدى فتكات من النساء فقط.

- اختص «فتكات» بمنح السيدات الفرصة لمناقشة جميع مشاكلهن عبر منصته، وطرح المئات من الأسئلة التي تهم المرأة وأسرتها ومنزلها.

- حرص المنتدى على إقامة المسابقات المختلفة، بشأن الطبخ والثقافة وغيرهم من النواحي المتعددة.

- اهتم منتدى فتكات، بعرض ومناقشة جميع المشكلات التي تهم المرأة على مستوى الوطن العربي.

- كان يمكن من خلاله للفتيات البحث عن عريس مناسب، من خلال عرض أسماء للأرامل والمطلقات والعازبات، ومساعدتهن في البحث عن شريك العمر.

- اهتم منتدى فتكات، بمتابعة قضايا الرأي العام الخاصة بالمرأة وطرحها ومناقشتها بين عضواته.

- حمل «فتكات» جانبا تثقيفيا، إذ اهتم بتقديم المعلومات الثقافية حول كل ما ترغب السيدة في معرفته بشأن تفاصيل حياتها المختلفة.

- فتح منتدى فتكات، بابا للنقاش الواسع بين السيدات بمعايير محددة.