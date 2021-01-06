دعم وغزل وجبر خاطر.. لقطات من علاقة مصطفى حفناوي بوالدته: محظوظ بيها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ارتبط اسم اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، بالذكريات المؤلمة لدى كثير من المقربين منه ومتابعيه خلف هواتفهم المحمولة، إذ كان الحزن والبكاء الحالة السائدة لدى الجميع منذ تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى، مرورًا بخبر وفاته، مناجيين ربهم أن يصبر قلب أمه ومحبيه على فراقه.

كان الجميع شاهدًا على عمق العلاقة التي كانت تجمع بين اليوتيوبر الشهير، الذي يتزامن ذكرى ميلاده اليوم، وبين والدته، فلم يكن يدع فرصة أو مناسبة، إلا أن تحدث عنها ويشارك صوره معها، متذكرًا أفضالها عليه ودعواتها التي كانت سر نجاحه وشهرته.

قولولها تبطل تتفرج على مسلسلات هندي

كان مصطفى حفناوي يعتبر متابعيه جزءًا من عائلته، فقد كان يُشركهم في جميع شئون حياته، يطلعهم على ما هو جديد، حتى علاقته بوالدته، إذ بدأ يُعرفها على جمهوره من خلال مشاركة الصور التي تجمعها به، متحدثًا عن المواقف الطريفة التي تحدث بينهم، وكان من أبرزها في 2017، حينما شارك صورة برفقتها متغزلًا بها ومتحدثًا عن إدمانها لمشاهدة المسلسلات الهندي.

وكتب حفناوي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «كل واحد عنده أمه أحسن أم في الدنيا، بس أنا أمي أحسن من أحسن أم في الدنيا، بس قولولها تبطل تتفرج على مسلسلات هندي»، مختتما: «محظوظ بيكي يا أحلى نعمة في حياتي».

مصطفى حفناوي عن والدته: أحلى نعمة

فضل اليوتيوبر الراحل الاحتفال بيوم عيد الأم الموافق 21 مارس من كل عام، عبر حسابه على موقع إنستجرام، إذ شارك صورة تجمعه بوالدته وهو يُقبل رأسها، ووجه رسالة لها، قال خلالها: «كل سنة وأنتي أحلى نعمة ربنا أنعم بيها علي».

مصطفى حفناوي: أمي أحلى شيف في العالم

في العام الماضي، قبل وفاته بأشهر قليلة، تعرض حفناوي لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى بضعة أيام، وكانت والدته ترافقه طوال الوقت وحتى اللحظات الأخيرة قبل وفاته.

وما إن تجاوز حفناوي، محنته إلى أن بدأ يُمسك بهاتفه المحمول، حتى دون رسالة عرفان وشكر لوالدته: «واضح إني تعبان، وواضح إن أنا من غيرها ولا حاجة، شكرا على وقفتك جنبي في كل حاجة.. بحبك يا ست الكل يا أحلى شيف في العالم».