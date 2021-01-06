«ضربته وبوظت فرحه».. «هدى» تنتقم من طليقها بصفحة على «فيسبوك»: دمر حياتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزوجت رغمًا عنها بأمر من والدتها، وأخبرته قبل كتب الكتاب بأنها لا تحبه ولن تستطيع العيش معه، لكنه لم يلتفت لكلامها، وتزوجها رغم رفضها له، لتبدأ رحلة عذاب هدى على عطا، التي استمرت 20 عامًا، من الضرب أثناء فترة الخطوبة وبعد الزواج.

عاشت ابنة السويس جميع أنواع العذاب على يد زوجها، حتى تكسر عظم وجهها، واضطرت للعيش معه مجبرة، بسبب شدة والدتها ورفضها لقرار الانفصال الذي ظل يراود «هدى»، حتى حصلت عليه قبل 5 سنوات: «طلقني غيابي ورماني في الشارع، وكان بيضربني على أي أسباب تافهة، وكان ممكن يسيبني أنا والعيال من غير أكل ولا لبس، لأنه كان بخيل».

لم تنس «هدى» الأذى النفسي الذي تسبب فيه طليقها لها على حد وصفها، لدرجة أنها قررت الانتقام منه ورد الضرب والإهانة له بعد أن دمرها نفسيًا: «مرة جريت وراه في الشارع زي الراجل لحد ما مسكته ضربته، ومرة كسرت له عربيته، والناس كانت واقفة مستغربة، العنف ولد عندي عنف ضده أكبر، لما بشوفه مبعرفش بيحصلي إيه، عمري ما أنسى اللي عمله فيا».

علمت بخبر زواجه فذهبت إلى قاعدة الزفاف لـ«تنكد عليه»: «مكنش قاعد على بعضه وخاف يدخل يتصور مع العروسة لحد ما أخدته، جت تطلب مني أمشي ومبوظش الفرح، بس بوظته وفرجت عليه الناس، لما جبت معايا طليق البنت اللي كان متجوزها».

أصبحت «هدى» أم لشاب في المرحلة الجامعية، وفتاة في الثانوية العامة، وصبي في المرحلة الإعدادية، ولا تزال تفكر في الانتقام من طليقها: «هفضل أنتقم منه لحد ما أموت وأحاسبه على اللي عمله فيا، لأنه كان عارف إني مش عايزاه وأخدني عند ودمر حياة بنت عمرها 18 بقت بتكره كل حاجة وبتخاف تقرب من حد دلوقتي».

وصل الانتقام بـ«هدى» إلى تدشين صفحة باسمه عبر «فيسبوك» لنشر فضائحه أمام الجميع، تكشف فيها ما مرت به بسببه: «فضحته هو وأهله وكله بالصور، وعديت كسرت شقته ومشيت، وكل شوية بروح أعمل له حاجة وأمشي».

تشير السيدة، إلى أنه طلقها غيابي واستلمت ورقتها من مكتب البريد، بعد أن أخذ أموالها وباع ذهبها -على حد قولها-: «كان هو اللي بيشتريلي لبسي على مزاجه، ولاغي شخصيتي لدرجة إني كنت بمشي في الشارع أعيط وكرهت الخروج».