حكاية جنات «أم البنات» مع جارها المحامي: رفضته 4 سنوات وتزوجا في 4 أشهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في عام 2017، فاجأت المطربة المغربية جنات، الجميع بإعلان زواجها من المحامي الشهير محمد نعمان، بعد أن ظل 4 سنوات متواصلة يحاول إقناعها، لتوافق بعد رفض شديد، إذ تمت إجراءات الزواج خلال 4 أشهر فقط.

النجمة المغربية صاحبة الصوت الجميل، التي أصبحت «أم البنات» بعدما أنجبت طفلتها الثانية جوليا ولديها جنات، تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ35، ونتناول في التقرير التالي جانبا من حياة جنات كزوجة وأم.

4 سنوات لإقناعها بالزواج

عرفت الفنانة جنات، المحامي محمد عثمان، بحكم أنه جارها في نفس العمارة، إذ قالت في لقاء تليفزيوني، إنه وضع خطة للتقرب منها كي يعرض عليها فكرة الزواج، موضحة أنه أخبرها ذات مرة بأن هناك مشكلة في العمارة، ويريد رقم هاتفها لاستشارتها، وبالفعل أعطته الرقم وفوجئت باتصاله بها مرتين، وسألها عن ما إذا كان لديها مشكلة في الزواج والإقامة في مصر، وبكل تلقائية ردت عليه: «لا عادي»

أكدت جنات، أنها لم تكن تفكر في الزواج وقتها، وكان لديها تصورا بأن الحب إن لم يحدث فقط من أول نظرة: «كنت مؤمنة أن لو الحب محلصش من أول مرة عمره ما هيحصل أبدا، وكنت غلطانة ساعتها».

نجوم الفن يقنعون جنات بالزواج

اتصل عثمان، بها في المرة الثالثة، وعرض عليها الزواج منه بشكل مباشر، لكنها رفضت: «قالي بحبك وعايز أتجوزك قومت اعتذرت له»، لكن ظل يحاول إقنعها على مدار 4 سنوات متواصلة، وبحث عن أقرب الفنانين لها للتدخل لإقناعها بحبه ورغبته في الزواج منها، على رأسهم غادة عبد الرازق وأيمن بهجت قمر وآخرهم هشام عباس الذي نجح في إقناعها حتى لو كأصدقاء في البداية، وبالفعل تعرفت عليه عن قرب واتفقا على الزواج الذي تم في 4 شهور فقط.

جنات: دعيت قدام الكعبة بالزوج الصالح

تشير جنات، إلى أن خطوة الزواج أخذت منها مجهودا كبيرا، لأن بناء أسرة وحياة يحتاج لكثير من المسؤولية، مؤكدة أن زواجها تم في وقت قصير جدًا، لم تكن تتوقعه وفوجئ الجميع به، وبعد ذلك وجدت فيه السند والزوج الذي كانت تتمناه وتدعو الله به، مضيفة: «لما كنت قدام الكعبة دعيت ربنا بالزوج الصالح واستجاب»، لافتة إلى أنها رأت فيه دعوات أبيها قبل وفاته وأمها ورضاهما عليها: «بشكر ربنا أنه رزقني بيه».

جنات أول سنة أمومة

أنجبت جنات طفلتها الأولى «جنات»، التي اختار لها والدها اسم دلع «جيني»، وتغيرت حياتها بعد هذه الخطوة التي جعلتها حساسة وعاطفية أكثر، حسب قولها في إحدى الحوارات التليفزيونية.

وأوضحت جنات، أنها لم تكن تعلم أن الإنجاب مرهق إلى هذا الحد الذي جعلها تفقد طعم الراحة وتظل بالثلاثة أشهر لا تنام، قبل أن تستعين بوالدتها لمساعدتها في تربية بناتها.

تصف جنات، الأمومة بأنها أمتع شيء في الدنيا، ويستحق التعب والتضحية، مؤكدة أن ابنتها جنات عرفت صوتها بعد والدتها بـ3 أيام، حين غنت لها وقت بكائها وسكتت، فضلًا عن أنها تحب صوت أصالة وسميرة سعيد، مؤكدة أن أول أغنية غنتها لطفلتها في المستشفى كانت «عيون القلب» لنجاة الصغيرة، كما أنجبت في أغسطس الماضي طفلتها الثانية «جوليا».