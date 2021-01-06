الامارات | رئيس جديد لـ «بي.بي.سي».. الأنظار تتجه إلى مصرفي سابق

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جديد لـ «بي.بي.سي».. الأنظار تتجه إلى مصرفي سابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت محطة سكاي نيوز اليوم الأربعاء بأن بريطانيا تعتزم تعيين ريتشارد شارب، المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس، رئيساً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، في وقت تواجه فيه الهيئة شكوكاً بخصوص تمويلها المستقبلي والغرض منها مع تحول المشاهدين إلى منافسين جدد.

وأضافت المحطة أن شارب كان في الآونة الأخيرة يعمل مستشاراً لوزير المالية البريطاني ريشي سوناك.

وسيخلف شارب ديفيد كليمنتي، النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا، الذي سيتقاعد الشهر المقبل بعد أن شغل المنصب أربعة أعوام.

ورئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية، الذي تعينه رسمياً الملكة بناء على توصية من الحكومة، مسؤول عن دعم وحماية استقلال الهيئة التي تمول من خلال رسوم ترخيص تدفعها كل أسرة تشاهد التلفزيون.

وسيتولى شارب مسؤولية الهيئة في وقت تواجه فيه بعض أكبر التهديدات لمستقبلها منذ تأسيسها قبل 98 عاماً.

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