كورونا اليوم: لقاح يوفر حماية بنسبة 90 %.. واكتشاف مضاعفات خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

مميزات لقاح أكسفورد.. وتأثيراته الجانبية

بعدما منحت المملكة المتحدة الموافقة على استخدام اللقاح الذي طوّرته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية، ويوفر نسبة حماية من 70% إلى 90%، تدور عدة أسئلة حول اللقاح وطبيعته.

فمن أبرز ميزاته أن تكلفته ضئيلة تقارب 2.50 يورو (3 دولارات) للجرعة الواحدة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

كذلك، هو سهل التخزين، إذ يتطلب حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافاً للقاحي "مودرنا" و"فايزر - بايونتيك" اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جداً تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني، وفق ما ذكر موقع "العربية".

بريطانيا تدخل في إغلاق شامل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض "إغلاق" جديد في مختلف أنحاء إنجلترا بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا المتحوّر الأسرع انتقالاً والحؤول دون انهيار النظام الصحّي في البلاد.

وسجلت بريطانيا أكثر من 75 ألف وفاة جراء الفيروس، وأبلغت السلطات الصحية عن حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بكوفيد-19 بلغت 58,784 إصابة.

وشدّد رئيس الوزراء المحافظ على أنّ القيود الصارمة التي فرضت على ما يقرب من 80% من سكان إنجلترا لم تكفِ لوقف انتشار هذه الطفرة الجديدة من الفيروس، الأكثر عدوى من السلالة الأصلية بنسبة تترواح بين 50 و70% وفقاً للعلماء البريطانيين، وفق ما ذكر موقع "العربية".

اكتشاف مضاعفات تشبه السكتة الدماغية لدى ضحايا "كوفيد"

زعم بحث جديد أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب تلفا شديدا في الدماغ بسبب استجابة الجسم الالتهابية للعدوى، وكشفت الفحوصات وجود نزيف في مناطق الدماغ مرتبطة بمعدل ضربات القلب والتنفس.

وباستخدام ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي عالي الطاقة لفحص أدمغة مرضى "كوفيد" المتوفين، اكتشف باحثون أمريكيون من المعهد الوطني للصحة (NIH) تلفا في البصلة الشمية، وهي منطقة تتحكم في حاسة الشم، وجذع الدماغ الذي يتحكم في التنفس.

الدكتور أفيندرا ناث، في مجلة New England الطبية، إن الباحثين وجدوا أن أدمغة مرضى "كوفيد-19" "قد تكون عرضة لتلف الأوعية الدموية الدقيقة".

ودرس الفريق أنسجة المخ لـ 19 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 5 و73 عاما، ماتوا من فيروس كورونا، بعضهم بعد فترة قصيرة جدا، والبعض الآخر بعد شهرين. وكانت لدى الكثير منهم حالات صحية أساسية، مثل السكري أو السمنة، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".