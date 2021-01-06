أفضل المكملات لحياة صحية أفضل: 3 فيتامينات قد تحتاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

صحيح أن معظم الناس يمكنهم الحصول على الفيتامينات التي يحتاجها أجسامهم من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن كل يوم من أيام الأسبوع، لكن كم مرة تلتزم بهذا؟ وما هي الفيتامينات التي قد تحتاج إلى إضافتها؟

هناك نقص شائع في الفيتامينات يظهر في وقت لاحق من الحياة، ويمكن علاجها جميعًا عن طريق تناول مكمل غذائي يومي، ولكن ما هي أفضل المكملات لحياة صحية أفضل؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

فيتامينات ب

كشفت المتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية، بريا تيو، أن الأشخاص في حياتهم أكثر عرضة لنقص فيتامين ب 12.

أعراض نقص فيتامين ب 12

لاحظت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن نقص فيتامين ب 12 (المعروف باسم فقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك) يمكن أن يتطور تدريجياً.

إذا تُرك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى تغيرات جسدية، مثل لون أصفر شاحب على الجلد واحمرار اللسان.

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الطريقة التي تشعر بها، ويسبب الشعور بالوخز والتهيج والاكتئاب.

أيضا يمكن أن يؤثر حتى على مظهرك، حيث قد يحدث اضطراب في الرؤية؛ يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين أيضًا إلى انخفاض القدرات العقلية.

إذا كان فيتامين ب 12 منخفضًا، فقد يؤثر ذلك على ذاكرتك وفهمك.

التحدث إلى طبيبك حول الأعراض وإجراء فحص الدم يمكن أن يحدد ما إذا كنت تعاني من نقص في هذا الفيتامين، فكلما طالت فترة بقاء الحالة دون علاج، زادت فرصة حدوث ضرر دائم، وبالتالي، فإن تناول مكملات فيتامين B12 يوميا بمقدار 2 ملج من غير المحتمل أن تسبب أي ضرر.

فيتامين سي

إذا كنت لا تأكل الكثير من الفاكهة والخضروات، فقد تكون مكملات فيتامين سي هي الحل لصحة أفضل.

إن نقص فيتامين سي المزمن - الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر - يمكن أن يؤدي إلى مرض يسمى الإسقربوط.

تشمل علامات الإنذار المبكر لنقص فيتامين سي الأعراض التالية:

التعب والضعف.

ضعف العضل والمفاصل.

كدمات سهلة.

البقع التي تبدو كدمات صغيرة حمراء وزرقاء على جلدك.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

جلد جاف.

تقصف الشعر.

تورم اللثة وتغير لونها.

نزيف مفاجئ وغير متوقع من لثتك.

نزيف في الأنف.

ضعف التئام الجروح.

مشاكل محاربة الالتهابات.

نزيف في المفاصل يسبب آلام المفاصل الشديدة.

التغييرات في عظامك.

فقدان الأسنان.

فقدان الوزن.

مرة أخرى، يمكن أن تحدد مناقشة الأعراض مع الطبيب وإجراء فحص الدم ما إذا كنت تفتقر إلى فيتامين سي.

يمكن علاج نقص فيتامين سي عن طريق اتباع نظام غذائي غني بفيتامين سي وتناول مكملات فيتامين سي، وبمجرد بدء العلاج، تتحسن الأعراض بسرعة في غضون أيام أو أسابيع، إن حبة برتقالة كبيرة في اليوم ستوفر لك ما يكفي من فيتامين سي.

فيتامين د

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا معرضون لخطر كبير لنقص فيتامين د.

قد يكون من الصعب تلبية احتياجاتنا من فيتامين د من خلال ضوء الشمس والنظام الغذائي وحده، لهذا السبب، يوصى بشدة بتناول مكملات فيتامين (د) يوميًا، حيث أن 10 ملج كافية.

ومع ذلك، هناك حاليًا حملة من قبل العالم الدكتور جاريث ديفيز لجعل الحكومات في جميع أنحاء العالم تزيد من توصيات فيتامين د اليومية.