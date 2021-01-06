دراسة: الدهون البنية قد تمنع الأمراض المزمنة القاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت دراسة أن الدهون البنية الموجودة في جسم الإنسان، قد تحمي من العديد من الأمراض المزمنة، وتحافظ على الصحة.

الدهون البنية هي تلك الأنسجة السحرية التي تريد المزيد منها، على عكس الدهون البيضاء التي تخزن السعرات الحرارية، تحرق الدهون البنية الطاقة ويأمل العلماء أنها قد تمثل مفتاح علاجات السمنة الجديدة، لكن كان من غير الواضح منذ فترة طويلة ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم دهون بنية غنية يتمتعون بصحة أفضل حقًاـ لسبب واحد، كان من الصعب تحديد هؤلاء الأفراد لأن الدهون البنية مخبأة في أعماق الجسم، وفقا لموقع " medicalxpress ".

وتقدم دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Medicine أدلة قوية، من بين أكثر من 52 ألف مشارك، كان أولئك الذين لديهم دهون بنية يمكن اكتشافها أقل عرضة من أقرانهم للإصابة بأمراض القلب والتمثيل الغذائي التي تتراوح من مرض السكري من النوع 2 إلى مرض الشريان التاجي.

تؤكد الدراسة، وهي الأكبر من نوعها على البشر، الفوائد الصحية للدهون البنية التي اقترحتها الدراسات السابقة.

يقول بول كوهين، ألبرت ريسنيك، دكتوراه في الطب، وأستاذ مساعد وكبير الأطباء المعالجين في مستشفى جامعة روكفلر بالولايات المتحدة: "للمرة الأولى، يكشف عن صلة بانخفاض مخاطر الإصابة بحالات معينة، هذه النتائج تجعلنا أكثر ثقة بشأن إمكانية استهداف الدهون البنية لفوائدها العلاجية".

مصدر قيم

على الرغم من أن الدهن البني قد تمت دراسته لعقود على الأطفال حديثي الولادة والحيوانات، إلا أنه في عام 2009 فقط قدر العلماء أنه يمكن العثور عليه أيضًا في بعض البالغين، عادةً حول الرقبة والكتفين، منذ ذلك الحين، سارع الباحثون لدراسة الخلايا الدهنية المراوغة، والتي تمتلك القدرة على حرق السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة في الظروف الباردة.

ومع ذلك، كانت الدراسات واسعة النطاق للدهون البنية مستحيلة تقريبًا لأن هذا النسيج يظهر فقط في فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، وهو نوع خاص من التصوير الطبي.

ويقول توبياس بيشر، المؤلف الأول للدراسة والباحث السريري سابقًا في مختبر كوهين: "هذه الفحوصات باهظة الثمن، ولكن الأهم من ذلك أنها تستخدم الإشعاع، لا نريد إخضاع الكثير من الأشخاص الأصحاء لذلك."

توصل بيشر، وهو طبيب-عالم، إلى بديل، مباشرة عبر الشارع من مختبره، يزور عدة آلاف من الأشخاص مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان كل عام للخضوع لفحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني لتقييم السرطان، علم بيشر أنه عندما يكتشف اختصاصيو الأشعة الدهون البنية في هذه الفحوصات، فإنهم يدونونها بشكل روتيني للتأكد من عدم الخلط بينها وبين الورم.

يقول بيشر: "لقد أدركنا أن هذا يمكن أن يكون مصدرًا قيمًا لنبدأ بالنظر إلى الدهون البنية على نطاق البشر".

الدهون الواقية

قام الباحثون بمراجعة 130.000 فحص من أكثر من 52000 مريض، ووجدوا وجود الدهون البنية في ما يقرب من 10 بالمائة من الأفراد، (يشير كوهين إلى أن هذا الرقم من المحتمل أن يكون أقل من الواقع لأن المرضى قد تلقوا تعليمات بتجنب التعرض للبرد والتمارين الرياضية والكافيين، وكلها يعتقد أنها تزيد من نشاط الدهون البنية).

كانت العديد من الأمراض الشائعة والمزمنة أقل انتشارًا بين الأشخاص الذين يمكن اكتشافهم من الدهون البنية، على سبيل المثال، كان 4.6 في المائة فقط مصابون بالنوع الثاني من مرض السكري، مقارنة بـ 9.5 في المائة من الأشخاص الذين لم يكن لديهم دهون بنية يمكن اكتشافها، وبالمثل ، 18.9 في المائة لديهم كولسترول غير طبيعي، مقارنة بـ 22.2 في المائة في أولئك الذين لا يعانون من الدهون البنية.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة عن ثلاث حالات أخرى يكون فيها الأشخاص الذين يعانون من الدهون البنية أقل عرضة للخطر: ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب الاحتقاني، ومرض الشريان التاجي - وهي روابط لم يتم ملاحظتها في الدراسات السابقة.

ومن النتائج المدهشة الأخرى أن الدهون البنية قد تخفف الآثار الصحية السلبية للسمنةـ بشكل عام، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأيض لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنةـ لكن الباحثين وجدوا أن انتشار هذه الحالات بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من الدهون البنية كان مماثلا لتلك التي لدى غير البدناء، يقول كوهين: "يبدو أنها محمية تقريبًا من الآثار الضارة للدهون البيضاء".

أكثر من مجرد قوة حرق للطاقة

لا تزال الآليات الفعلية التي قد تساهم بها الدهون البنية في تحسين الصحة غير واضحة، ولكن هناك بعض الأدلة، على سبيل المثال، تستهلك خلايا الدهون البنية الجلوكوز من أجل حرق السعرات الحرارية، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خفض مستويات السكر في الدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري.

ويخطط الفريق لإجراء مزيد من الدراسة لبيولوجيا الدهون البنية، بما في ذلك من خلال البحث عن المتغيرات الجينية التي قد تفسر سبب امتلاك بعض الأشخاص لها أكثر من غيرهم - وهي خطوات أولى محتملة نحو تطوير طرق دوائية لتحفيز نشاط الدهون البنية لعلاج السمنة والحالات ذات الصلة.

يختتم كوهين: "السؤال الطبيعي الذي يطرحه الجميع هو،"ماذا يمكنني أن أفعل للحصول على المزيد من الدهون البنية؟ " "ليس لدينا إجابة جيدة على ذلك حتى الآن، لكنها ستكون مساحة مثيرة للعلماء لاستكشافها في السنوات القادمة".