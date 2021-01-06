موديلات جاكيتات بليزر موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 04:35 مساءً - في موسم الشتاء،تبرز موضة البليزر باعتبارها قطعة أساسية تؤمن لك الاناقة والدفء معاً.

تعرفي الى طرق تنسيق جاكيتات البليزر الرائجة في شتاء 2021 من وحي اطلالات الفاشينيستا ومؤثرات الموضة على انستقرام، اطلعي على الصور واتبعي نصائحنا.

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البليزر الواسع موضة شتاء 2021





بليزر أسود واسع طويل



يعتبر البليزر الواسع الطويل Oversized blazer من أبرز توجهات موضة 2021، اختاريه باللون الأسود واكتاف عريضة لتظهري بشكل أعرض في حال كنتِ نحيلة الجسم ونسقيه مع كنزه سوداء بقبة عالية وبنطال رمادي عالي الخصر وانتعلي بوت أسود.



زيني البليزر الأسود المخطط بحزام أسود عريض لتحددي منطقة الخصر واكملي اللوك العصري ببنطال جينز بقصة مستقيمة ممزق عند منطقة الركبة وانتعلي بوت أسود مدبب بكعب رفيع.









البليزر التويد لإطلالة شتوية فخمة

بليزر تويد





تربع البليزر التويد على عرش الموضة بعدما اجتاح منصات العروض، نسقي الموديل الطويل المزود بأزرار على الجهتين مع كنزه سوداء بياقة عالية وبنطال جينز أسود Skinny واكملي أناقتك بحقيبة Tote وبوت أسود بستايل رجالي.



لائمي البليزر التويد مع توب أبيض وبنطال جينز رمادي داكن وزيني اطلالتك بحقيبة بيج احمليها عبر الجسم وانتعلي حذاء سنيكرز.



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البليزر الجلد لإطلالة عصرية أنيقة

بليزر جلد أسود





برزت هذا الشتاء موضة البليزر الجلد ونسقته الفاشينيستا بطرق ملهمة وأنيقة، جربي تنسيق البليزر الأسود الطويل ذي الياقات العريضة مع توب وبنطال جينز من نفس لونه واحملي حقيبة كتف مبطنة وانتعلي حذاء مدبب بيج فاتح بلون الجلد.



البليزر الجملي القصير لائميه مع بنطال جينز بقصة مستقيمة وكنزه سوداء خفيفة واحملي الحقيبة الباوتش الرائجة.





البليزر بطبعة المربعات نجم الموسم

البليزر بنقشة المربعات



انتشرت موضة البليزر المزين بالمربعات أو الخطوط الرفيعة المتقاطعة، اعتمدي بليزر قصير مع توب أسود مطبع بشعارات بيضاء وبنطال جلد Skinny وانتعلي حذاء أسود مدبب وزيني اللوك بالحقيبة الكلاتش من لويس فيتون.



لإطلالة أنثوية فخمة نسقي البليزر بطبعة houndstooth مع كنزه بيج بياقة عالية مع تنورة من اللون نفسه مستقيمة القصة يغطي طولها الركبة وانتعلي بوت جملي طويل.







البليزر بأزرار على الجانبين لإطلالة رسمية

بليزر جملي بأزرار على الجانبين



تصدر البليزر المصمم بأزرار على الجانبين Double breasted blazer واجهة الموضة ويشكل خيارًا أنيقًا للوكات الرسمية خاصة خلال نهار عمل، ارتدي البليزر الأبيض الصوف مع قميص بيج وبنطال أسود مستقيم القصة واحملي حقيبة كتف بحجم عملي يناسب اطلالات المكتب.



ارتدي البليزر البيج مع قميص أبيض وبنطال جينز أزرق وانتعلي بوت بني داكن واحملي Tote بيج.

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