موديلات أحذية باللون الأحمر موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 04:35 مساءً - اجعلي إطلالتك أكثر ناقةً حذاء باللون الأحمر لتخطفي الأنظار أينما ذهبتِ، حيث برزت العديد من موديلات أحذية حمراء موضة 2021 تمنحك أنوثة وجاذبية لا تضاهى.

يمكنك اعتماد الحذاء الأحمر مع فستان أسود أو ذهبي أو فضي أو أخضر، لتعتمدي إطلالة مثالية لاحتفالات العام الجديد، ولا تنسي المجوهرات البرّاقة التي تضيف لمسة فاخرة لإطلالتك.

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أحذية حمراء كعب عالي





CHRISTIAN LOUBOUTIN



قدمت العديد من الماركات احذية حمراء بكعب عالي تزيد من ثقتك بنفسك وأنوثتك.

أعجبنا حذاء كريستيان لوبوتان Christian Louboutin الأحمر اللامع، وكذلك حذاء جيانفيتو روسي Gianvito Rossi الشمواه ليناسب أجواء موسم الشتاء البارد.

كما قدمت ماركة سان لوران Saint Laurent حذاء أحمر بتصميم يأسر القلوب، حيث تزين بالشريط الأحمر الذي يلتف حول الكاحل لعمل فيونكة من الخلف.

ومن ماركة The Attico، اخترنا لكِ حذاء احمر مفتوح من الخلف مع تصميم مدبب من الأمام وبكعب عالي.

وفي أحدث عروضها لعام 2021، قدمت ماركة فيرساتشي Versace حذاء أحمر لامع بكعب عالي ومزين بوردة أمامية.

أحذية حمراء كعب قصير



ROGER VIVER



أيضاً يمكنك اختيار حذاء احمر بكعب قصير يمنحك الجاذبية والراحة في نفس الوقت.

اخترنا لكِ حذاء روغر فيفر Roger Viver الأحمر بالجلد اللامع والكعب القصير، والمزين باكسسوار ذهبي من الأمام.

كما قدمت ماركة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo حذاء أحمر لامع مع فيونكة أمامية وكعب قصير وعريض.

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