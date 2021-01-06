عبايات خليجية من سام الشعيلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 04:35 مساءً - سام الشعيلية، مدونة موضة عمانية مهتمة بمجال الأزياء والموضة، وتحرص على مشاركة متابعيها أبرز تنسيقاتها للأزياء المختلفة، بأسلوب مناسب لبيئتهن بشكل كبير، وفي أحدث خياراتها للأزياء الخليجية رصدنا لكنَّ من وحيها أحدث تصميمات العبايات؛ لتناسب مظهركنّ المحتشم.



عبايات خليجية بألوان عصرية

عباية صباحية بالوان فاتحة من سام



تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على العبايات الخليجية ذات الألوان الأنثوية المميزة؛ لتمنحهن لمسة عصرية، ومن بينهن سام التي تألقت بعباية صفراء مطبوعة بالأبيض مع حجاب أبيض، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأبيض لخيار مميز، وفي إطلالة صباحية اختارت عباية بيضاء واسعة مصممة بقماش بليسيه ذي طبقتين لمظهر ناعم ومميز، وفي الخيار الثالث نسقت عباية بدرجة فاتحة من البنفسجي مع حجاب باللون نفسه، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللونين الفضي والزهري لمظهر أنثوي مميز، وفي إطلالة شتوية اعتمدت عباية خضراء مصممة بقصة البليزر مع أكمام الجرس المميزة.

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تصميمات العبايات ذات الألوان الحيادية

عباية بدرجة الزيتي المائل للبني



إن كنتِ تفضلين اعتماد عباياتك بالألوان الحيادية المختلفة، فيمكننا أن نلهمك عدة خيارات على ذوق سام، حيث تجملت بعباية بنية مزينة بقماش أبيض مطرز بالذهبي على الأطراف لمظهر فريد، كما أطلت بعباية بيضاء واسعة مصممة بأكمام منفوخة مع فستان ترابي، وظهرت في الإطلالة الثالثة بعباية بدرجة الزيتي المائل للبني لأناقة بسيطة.

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موديلات عبايات باللون الأسود

عباية سوداء باسلوب حيادي



تفضِّل الكثيرات من النساء الاعتماد على العبايات السوداء؛ لما توفره من أناقة وفخامة، بالإضافة إلى إخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة مميزة، لذا تأنقت سام بعباية سوداء مزينة بقصة الكاب وبقماش بني في المنتصف لمظهر حيادي ناعم، وفي الإطلالة الثانية تزينت بعباية من الشيفون الأسود المصمم بطبقة شفافة في الأسفل، وزينت مظهرها بإكسسوارات بيضاء اللون لزي ناعم وأنيق.

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عباية سوداء للمناسبات من سام



كما أطلَّت بعباية سوداء شفافة مزينة بتطريز مميز في الأعلى، مع فستان زهري، وأكملت مظهرها بحقيبة بدرجة مختلفة من الزهري لخيار يلائم المناسبات، وفي خيار حيادي ظهرت بعباية مصممة باللون الأسود من الأمام والبني من الخلف، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأسود، وارتدَتْ في الإطلالة الأخيرة عباية سوداء مزينة بقماش أزرق في الأطراف مع تطريزات الفصوص اللامعة لمظهر مميز.

