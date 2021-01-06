للرجل بعد سن الخمسين.. 10 أطعمة تساعدك في الحفاظ على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تناول المزيد من الأطعمة الصحية يساعد في الحفاظ على الصحة للأشخاص الذين فوق سن الخمسين، خاصة مع ضعف التمثيل الغذائي وظهور العديد من المشاكل الصحية مثل هشاشة العظام وضعف كتلة العضلات.

لذا نقدم لكم أهم الأطعمة التي تساعد الرجل فوق سن الخمسين للحفاظ على صحته، وفقا لما جاء في موقع"everydayhealth".

- المشروم

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وعلى مادة "السيلينيوم"، غير الموجودة في معظم الفواكه والخضروات، والذي يلعب دورا في وظيفة إنزيم الكبد، ليساعد على إزالة بعض العناصر الموجودة في الجسم والتي قد تكون مسببة للسرطان.

- البيض

مع تقدم الرجال في العمر تقل كتلة عضلاتهم، لذا يعد البيض مصدرا للبروتين، وبالتالي يساعد على الحفاظ على عضلات الجسم، وأيضا يحتوي على مادة اللوتين التي قد تقلل من خطرالإصابة باضطرابات العين عند كبار السن.

- التوت

فوق سن الخمسين عليك تناول التوت للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

- الطماطم

من الأطعمة الغنية بالليكوبين، وهي صبغة حمراء ذات خصائص قوية مضادة للأكسدة تساعد على مكافحة السرطان، كما أنها تساهم في الحماية من العديد من الأمراض التي يعاني منها الرجال في هذه المرحلة العمرية، مثل: أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وهشاشة العظام ومرض السكري.

- الموز

يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو قليل الصوديوم، كما أنها قادر على خفض معدل ضغط الدم والحماية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

- الأفوكادو

من الأطعمة المفيدة نظرا لاحتوائه على على دهون أحادية غير مشبعة تناسب قلب من هم فوق سن الخمسين، فهو يحتوي على 20 عنصرا من الفيتامينات والمعادن، فضلا عن البوتاسيوم والنحاس.

- الفاصوليا الحمراء

غنية بالبروتينات التي تعزز عملية حرق الدهون، كما تقلل نسبة ضغط الدم وغنية بالألياف المسؤولة عن خفض نسبة الكوليستيرول، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يحافظ على صحة القلب.

- الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تسمى "بيتا جلوكان" والتي ثبت علميا أنها تساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في جسم الرجل.

- سمك السلمون

يمد سمك السلمون الجسم بأحماض أوميجا 3 الدهنية , والتي تعتبر جبدة لصحة القلب والعين والدماغ، وتقوية الجهاز المناعي، كما أنه من البروتينات التي تساعد على حرق السعرات الحرارية، والحفاظ على كتلة العضلات.

- الكمثرى

ينصح بتناولها للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، لأنها تحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، وفيتامين C وحمض الفوليك والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.