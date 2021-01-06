علامة تحذير رئيسية على نقص فيتامين مهم.. هل لاحظت تغيرا في ردود أفعالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يؤدي فيتامين ب 12 عددًا من الأدوار المحورية في الجسم، وعلى رأسها المساعدة في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم والمساعدة في تكوين الحمض النووي، في الواقع.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 أعراضًا واسعة النطاق، ينجم الكثير منها عن تلف الجهاز العصبي، لكن إحدى علامات التحذير الرئيسية هي فقدان ردود الفعل، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

وفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NIH) بالمملكة المتحدة، يمكن أن يتسبب ذلك في فقدان ردود الفعل، وهو حركة لا إرادية وشبه فورية استجابة لمنبه.

تشمل العلامات الأخرى لتلف الأعصاب وخز وتنميل في اليدين والقدمين وضعف العضلات.

وتحذر المعاهد الوطنية للصحة بالمملكة المتحدة، من أنه قد تشعر أيضًا بعدم الاستقرار وتفقد توازنك وتواجه صعوبة في المشي.

وأضافت أن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يسبب أيضًا ضعفًا في العظام وقد يؤدي إلى كسور في الورك.

ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12

هناك سببان رئيسيان لنقص فيتامين ب 12 - سوء التغذية وفقر الدم الخبيث.

إنه أحد أمراض المناعة الذاتية الذي يمنع الجسم من تكوين العامل الداخلي - وهو بروتين تصنعه المعدة ويحتاج إلى امتصاص فيتامين ب 12 في الأمعاء.

النباتيون أكثر عرضة لنقص فيتامين ب 12 لأن فيتامين ب 12 موجود بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة الحيوانية، كما توضح المعاهد الوطنية للصحة، فإن الأطعمة النباتية لا تحتوي على فيتامين ب 12 إلا إذا كانت مدعمة.

كيفية علاج نقص فيتامين ب 12

يعتمد علاج نقص فيتامين ب 12 على سبب الحالة.

عادة ما يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 بحقن فيتامين ب 12.

هناك نوعان من حقن فيتامين ب 12:

هيدروكسوكوبالامين

سيانوكوبالامين.

إذا كان نقص فيتامين B12 ناتجًا عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي، فقد يتم وصف أقراص فيتامين B12 لتتناولها يوميًا بين الوجبات.

الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 في وجباتهم الغذائية، مثل أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، قد يحتاجون إلى أقراص فيتامين ب 12 مدى الحياة.

على الرغم من أنه أقل شيوعًا، قد يُنصح الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 بسبب نظام غذائي سيء لفترة طويلة بالتوقف عن تناول الأقراص بمجرد عودة مستويات فيتامين ب 12 إلى وضعها الطبيعي وتحسن نظامهم الغذائي.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12؟

تشمل المصادر الجيدة لفيتامين ب 12 ما يلي:

اللحم.

سمك السلمون.

الحليب ومنتجات الألبان الأخرى.

البيض.

إذا كنت نباتيًا، أو تبحث عن بدائل للحوم ومنتجات الألبان، فهناك عدد من المنتجات المدعمة للاختيار من بينها، مثل بعض حبوب الإفطار والخمائر الغذائية مدعمة بـ B12.