أحدث اتجاهات المطابخ في 2021



محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "المنزل الجميل" أن الخامات الطبيعية تغزو تصاميم المطابخ في 2021؛ حيث تضفي الأخشاب والخرسانة والأحجار المختلفة على المطابخ البسيطة مظهرا طبيعيا أنيقا، مشيرة إلى أنه يتم تنسيق هذه الخامات مع الرخام والفولاذ لمزيد من الأناقة.

وأضافت المجلة الألمانية المعنية بالأثاث والديكور أن هذا العام يشهد أيضا رواجا كبيرا للألوان الداكنة؛ حيث يحل الأسود والأنثراسيت محل الأبيض الكلاسيكي. وتتناغم الألوان الداكنة مع كل أنواع الخشب تقريبا، بينما يمكن تنسيقها مع إكسسوارات وقطع أثاث تزهو بألوان فاتحة لإضفاء لمسة إشراق عليها.

وبالإضافة إلى ذلك يحل المظهر المطفأ محل المظهر اللامع، وذلك لإضفاء لمسة بساطة وهدوء على المطبخ.

وبالنسبة للصنابير، فإنها تتخلى هذا العام عن اللون الفولاذي التقليدي وتتلألأ باللون الذهبي أو النحاسي أو تكتسي بالأسود.

وبشكل عام تتلاشى الحدود بين المطبخ وغرفة المعيشة شيئا فشيئا؛ حيث يحتضن المطبخ بين أركانه نطاقا لتناول الطعام.