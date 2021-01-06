منة فضالي في أحدث ظهور لها بدبي: كن نفسك وبس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورا جديدة لها، خلال تواجدها في دبي، حيث ظهرت مرتدية سترة سوداء، ومعتمدة تسريحة الشعر القصير، معلقة: «كن نفسك وبس، ومتبقاش شبههم».

منة فضالي: الحمد لله على نعمة الوحدة

في ديسمبر الماضي، أثارت الفنانة منة فضالي الجدل برسالة غامضة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ كتبت: «الحمد لله على نعمة الوحدة».

وسرعان ما قوبلت الرسالة، بتفاعل كبير من قبل متابعيها وأصدقائها، إذ تلقت العديد من التعليقات الداعمة منها: «ليه خليكي مع الله عمرك ماتبقي وحيدة لأن في النهاية الرجوع حيكون لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار»، «متقوليش كده.. في ناس حواليكي بتحبك لشخصك وبتتمنالك كل خير من غير ما تعرفك.. دي لوحدها هيا النعمة بجد»، «ربنا يقر عينك ويجمع شملك».

رسائل منة فضالي الغامضة

يذكر أن الفنانة منة فضالي، اعتادت في الآونة الأخيرة، تدوين الرسائل الغامضة، إذ ظهرت منذ فترة، عبر «إنستجرام»، في صور مرتدية فيها جامبسوت باللون الأسون، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ولم تتكلف في وضع الماكياج، معلقة: «الإفراط في العطاء يعلم الناس الاستغلال، الإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك».

مسلسل سكن البنات

يشار إلى أن الفنانة منة فضالي، تشارك حاليًا في تصوير مسلسل «سكن البنات»، الذي شهد حالة احتقان بينها وبين الفنانة شيما الحاج، إذ تعمدت «منة» تجاهلها أثناء التصوير، على خلفية أزمة الفيديوهات الفاضحة، التي انتشرت لـ«شيما»، خلال الفترة الأخيرة.

ويشارك في بطولة المسلسل، كل من هاجر الشرنوبي، وشيما الحاج، ومحمد نجاتي، وعايدة رياض، وألفت عمر، ومن إخراج محمد النقلي.