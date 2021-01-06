منها العدس والطماطم.. 6 أطعمة تساعد على إنقاص الوزن وتشعرك بالشبع

القاهرة - سمر حسين - صحة

تنشغل معظم النساء بإنقاص أوزانهن الزائد والحفاظ على مظهرن المثالي، بخاصة في فصل الشتاء الذي يساعد على فتح الشهية وتناول كميات أكبر من الطعام، لذلك نقدم بعض الأطعمة التي تمنعك من الإفراط في الأكل وتشعرك بالشبع لفترة طويلة، وفقًا لما ذكره موقع فيت فور فان..

1. العدس الأخضر

والذي ينتمي إلى مجموعة البقوليات التي تعتبر غنية بالألياف والبروتين، لذلك فإن الأطعمة الغنية بالبروتين لها تأثير إيجابي على الجوع والشبع، والدليل على ذلك أنه يتم هضم البروتينات بشكل أبطأ من الكربوهيدرات.

وقد تمكنت دراسة علمية من إظهار أن الوجبة التي تعتمد على البقوليات تؤدي إلى زيادة الشبع بنسبة 31٪. خاصة في حالات الجوع الحاد، لذلك يمكن أن تساعد الوجبة التي تحتوي على العدس أو البقوليات الأخرى مثل الفاصوليا والحم على زيادة الإحساس بالشبع.

فيما وجدت دراسة أخرى أن نوع العدس يمكن أن يكون له تأثير أيضًا، وأثبتت ذلك دراسة حديثة بأن العدس الأخضر يزيد من الشعور بالشبع.

2. الزنجبيل

ويعتبره البعض غذاءً خارقًا، نظرًا لتأثيره الإيجابي على ضغط الدم وسكر الدم وتحفيز الجهاز الهضمي، فضلًا عن تأثيره المضاد للالتهابات، كما أن له تأثير مثبت على الشعور بالشبع والجوع من خلال دراسات علمية.

وهناك دراسة أمريكية أثبتت أنه بعد وضع ملعقتين من مسحوق الزنجبيل في كوب الماء ساخن وتناوله مع وجبة الإفطار يزيد من الشعور بالامتلاء لدى الأشخاص ويقلل الشهية والإحساس بالجوع.

3. دقيق الشوفان

يمد دقيق الشوفان الجسم بالطاقة ويحافظ على مستويات السكر، نظرًا لأن حبوب دقيق الشوفان غنية بالألياف، وتوفر الكربوهيدرات إمدادًا ثابتًا بالطاقة للجسم على مدى فترة زمنية أطول. وهذا يضمن الإحساس بالشبع لمدة أطول وتوازن مستوى السكر.

وأثبتت دراسة أجريت عام 2014 أنه بالمقارنة مع حبوب الإفطار الأخرى، فإن دقيق الشوفان يزيد من الشعور بالامتلاء بعد الأكل، ويقلل من الحاجة إلى تناول المزيد من الطعام.

كما أظهرت دراسة فنلندية أخرى أن إضافة الشوفان لوجبة الفطور يمكن أن تعزز من الشعور بالامتلاء بعد الوجبة لفترة أطول. وذلك بفضل احتواء الدقيق على ألياف بيتا جلوكان.

4. التفاح

يولد الجسم شعور بالجوع عند الحاجة إلى طاقة وبالتالي يحدث جرس إنذار ينبه الإنسان بذلك، وهنا من الضروري اتخاذ الاختيار الصحيح لتلبية تلك الحاجة.

فالجسم يحتاج إلى الألياف الغذائية، التي تنظم الهضم وتزيد من مدة الشعور بالشبع والموجودة في ثمرة التفاح، بالإضافة إلى العناصر الغذائية التي يحتاجها أيضًا.

ونلاحظ أن التفاح غني جدًا بالبكتين، وهو نوع من أنواع الألياف الغذائية التي تولد شعور بالشبع سريعًا. لذلك فإن تناول التفاح في وجبة الفطور يعد أمرًا مثاليًا. وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن البكتين يؤخر إفراغ المعدة وبالتالي يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول.

5. الطماطم

تعد الطماطم من الخضروات المخفضة للسعرات الحرارية الحارقة للدهون، فهي غنية بفيتامين أ توفر أيضًا عنصر الكروم، الذي يضمن الحفاظ على معدل السكر الطبيعي في الجسم، وبالتالي تولد شعور بعدم بالجوع مرة بعد تناول الوجبة بوقت قصير.

6. اللوز

يعد اللوز من الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون غير المشبعة، ويمكن أن يكون اختيار نوع الوجبات الخفيفة بين العوامل الضرورية لإنقاص الوزن.

لذلك يعد اللوز وجبة خفيفة ممتازة. حيث يوفر الدهون والبروتينات الصحية. وهذا ما أثبتته إحدى الدراسات بإن الإحساس بالجوع قل بشكل ملحوظ بعد تناول اللوز النيء خلال النهار.