تجنبي إهدار الطعام في 7 خطوات

القاهرة - سمر حسين - إهدار الطعام مشكلة تواجه الكثير من ربات البيوت، حيث يصرفن أموالا طائلة على طعام يمكن أن يهدر في نهاية المطاف بسبب كثرته، أو تحضير أصناف خاطئة، لذا يجب الأخذ في الاعتبار عددا من النصائح التي من شأنها تقليل إهدار الطعام الذي تشتريه ربه المنزل، فبحسب اختصاصية التغذية ماريال منصور، لصحيفة النهار اللبنانية، أن هدر الغذاء من أكثر السلوكيات السلبية المنتشرة في مختلف دول العالم.

حيث تقدر كمية الغذاء المهدورة على مستوى العالم سنويا بنحو مليار و300 مليون طن، مشيرة إلى أن كلفة هذه الكمية المهدورة تبلغ نحو 980 مليار دولار، وبالتأكيد يهدر الكثير من الطعام في البيوت، وهناك بعض النصائح يجب اتباعها بداية من المنزل لتجنب إهدار الطعام وهي كالتالي:

نصائح لتجنب إهدار الطعام

- يجب السير على طريقة ذكية وحكيمة في التسوق، بوضع قائمة بالمشتريات المطلوبة، وتفادي الإفراط في التسوق.

- النظر لتواريخ صلاحية الأطعمة، ووضع الأطعمة القديمة في متناول اليد وتأخير الأطعمة الحديثة، حتى لا تتلف وتضطرين للتخلص منها.

- يجب تخزين الأطعمة بطريقة آمنة لضمان بقائها أطول فترة صالحة للاستعمال، من خلال وضعها في الأماكن الصحيحة.

- استخدام بقايا الطعام في تحضير وجبات جديدة بدلا من التخلص منها بإلقائها في القمامة.

- على كل فرد الحصول على كمية الطعام التي يحتاجها دون زيادة.

- لا تطهي أكثر من وجبة في نفس الوقت، وبل الاقتصار على وجبة واحدة لعدم التخلص من فائض الغذاء.

- يمكن التبرع بفائض الغذاء إلى بنوك الأطعمة لمساعدة المحتاجين وبالتالي تفادي الهدر.