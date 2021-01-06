صديقة مصطفى حفناوي تحيي ذكرى ميلاده: ندمانة على كل لحظة زعلتك فيها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أغسطس 2020، رحل عن عالمنا الإنفلونسر والبلوجر مصطفى حفناوي، الذي أوجعت وفاته قلوب الملايين، سواء المحيطين به ومتابعيه أو حتى أولئك الذين ربما سمعوا عنه للمرة الأولى، لتتحول حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آنذاك، إلى دفاتر عزاء، معبرين عن حزنهم وصدمتهم، خاصة أن الشاب كان في مقتبل العمر.

وكانت من ضمن اللذين أصيبوا بحالة من الصدمة والأسى بسبب وفاة حفناوي، اليوتيوبر مرام محمود، إحدى الصديقات المقربات لليوتيوبر الشهير، الذي يتزامن يوم ميلاده اليوم.

مرام محمود تحتفل بذكر ميلاد مصطفى حفناوي

واحتفلت مرام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بذكرى ميلاد مصطفى حفناوي، بنشر عدد من الصور الفوتوغرافية لليوتيوبر الراحل، فضلًا عن مقطع فيديو يضم جميع ذكرياتهم سويًا، بالإضافة إلى عدد من المحادثات التي كانت تجمعها به.

ودائمًا ما كانت تشارك مرام التفاصيل والذكريات التي جمعت بينهما، وأحيت ذكرى ميلاد حفناوي، وكتبت عبر خاصية «استوري»، على «إنستجرام»: «ممكن طلب، عيد ميلاد مصطفى الله يرحمه، فعايزاه يبقى مبسوط ويفرح النهاردة، كأنه وسطنا، فعايزاكوا تدعوله كتير والنبي، عايزة توصله الهدايا بتاعتنا أدعية، ويعرف إحنا قد إيه بجد بنحبه أوي».

وأرفقت مرام، عدد من الصور الخاصة باليوتيوبر الراحل، علقت عليها: «ربنا يرحمك، والله العظيم دايمًا بهرب من فكرة بجد إنك مش هنا، دايمًا بتخيل إننا متخاصمين، مش قادرة أستوعب الفكرة، لما بفكر فيها أو حد بيكلمني فيها لمجرد ثانية، بحس أني هتجنن وعقلي مش قادر يستوعب الموضوع، اللهم لا اعتراض في حكمك».

رسائل إلى روح مصطفى حفناوي

رسائل أخرى دونتها البلوجر الشهيرة، أحيت من خلالها ذكرى ميلاد صديقها المقرب، إذ كتبت: «كل ذكرياتي وأيامي معاك، مش قادرة أستوعب ومش عارفة أعمل إيه، غير أني أدعيلك وأندم على كل لحظة وكل وقت كنت بزعلك ومبنكلمش بعض فيه».

محادثات جمعت بين مرام وحفناوي، أعادت مشاركتها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، متذكرةً خلالها اللحظات التي جمعتها به، وأهمها يوم ميلاده في العام الماضي قبل وفاته، إذ قالت: «أنا بجد مكنتش أعرف إن ده آخر عيد ميلاد ليك، أنا أسفة بس كنت زعلانة منك أوي، ودلوقتي أنا زعلانة من نفسي إني ضيعت وقت كتير أوي في الزعل، ربنا يرحمك، ويا رب تكون مبسوط عندك، والحمد لله أني صالحتك قبل ما تمشي».

واختتمت مرام محمود، رسائلها، بتوجيه نصيحة لمتابعيها، قالت خلالها: «مش عارفة أنا بكتب الكلام ده لمين، محدش يغلط غلطي، ماحدش أبدا يبعد عن حد لسه بيحبه.. افتكروا للناس الحلو، بلاش الوحش يخليكم تنسوا كل الحلو زي ما أنا عملت».