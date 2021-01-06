بعضها خطير.. ما أسباب تشقق زوايا الفم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن تشقق زوايا الفم له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضح المركز الألماني أن الأسباب البسيطة لتشقق زوايا الفم تتمثل في نزلة البرد وجفاف الهواء في الغرف المدفأة في الشتاء، ونقص المعادن والفيتامينات، خاصة نقص الحديد والزنك.

أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في العدوى البكتيرية مثل العدوى بالمكورات العقدية، والعدوى الفيروسية كالهربس، والعدوى الفطرية مثل العدوى بفطر الخميرة "كانديدا".

ومن الأسباب الخطيرة الأخرى لتشقق زوايا الفم داء السكري وأمراض المناعة الذاتية والأمراض الجلدية كالتهاب الجلد العصبي والحساسية.

لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تشقق زوايا الفم، ومن ثم تحديد العلاج المناسب، علما بأنه يمكن التخفيف من حدة التشقق بواسطة المراهم المحتوية على أكسيد الزنك ومراهم الجروح وبعض الوصفات المنزلية مثل زيت الزيتون وعسل النحل، الذي يساعد على التئام الجروح فضلا عن تأثيره المعقم. ومن المهم أيضا عدم لعق مواضع التشقق باللسان.