الإفتاء: لا يجوز لغير المتزوجة إزالة شعر حاجبيها

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تهذيب الحاجبين من الأمور التي تهم السيدات والفتيات الصغار، فهو يظهر جمال ملامحهن وتحدده جيدًا، فضلًا عن إبرازه للعين بشكل مميز وجذاب.

وكثيرًا ما يتسأل البعض عن جواز تنظيف وتهذيب الحاجبين من عدمه، الأمر الذي سلطت عليه دار الإفتاء الضوء.

وكانت إحدى الفتيات أرسلت لدار الإفتاء، سؤالًا تضمن الآتي: «هل إزالة الزائد من الحاجب حرام؟ وهل إزالة ما بين الحاجبين حرام؟».

من جانبه، أجاب الدكتور علي جمعة محمد، عبر بوابة دار الإفتاء الإلكترونية، تضمن الآتي: «لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو إزالة عيب أو تسوية شعرات نافرة فقط».

وتابعت الإفتاء: «أما المتزوجة فيجوز لها ذلك بإذن زوجها؛ لأنه من الزينة المطلوبة لإعفاف الزوج، وقد أخرج الطبري أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لها: المرأة تحفُّ جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت».