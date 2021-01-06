رانيا يحيى تدعم حورية فرغلي بعد تعرضها للتنمر: أنتٍ قوية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمجرد أن كشفت الفنانة حورية فرغلي عن المعاناة التي تعيشها بسبب التنمر، إلا وتلقت موجات من الدعم المتواصل سواء من الوسط الفني أو خارجه، فمنذ فترة تحدثت عن الوحدة بعد انقطاع الكثيرين من أصدقائها عن التواصل معها، بعد تعرضها لحادث أدى لكسر أنفها وخضعت للعديد من العمليات التجميلية ولكنها باءت بالفشل.

وكانت من ضمن الفنانات اللاتي قدمن الدعم لها وتغزلن بها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الفنانة والبلوجر رانيا يحيى.

وشاركت رانيا عبر حسابها صورة للفنانة وأرفقت تعليقًا متغزلة بها، قائلةً «الجميلة حورية فرغلي أكيد بتتابع السوشيال ميديا من وقت للتاني و يمكن ده سبب سوء حالتها النفسية بسبب القلة من الهمج الأوباش اللي ماشيين يوزعوا قرف وغل وسب وتنمر في الكومنتات».

وتابعت البلوجر في رسالة دعم للفنانة حورية فرغلي، «فحبيت أقولها أن ده كلنا بنتعرضله بسبب وبدون سبب لأن للأسف السوشيال ميديا اتاحت الفرصة لكل جبان يطلع مرضه و فشله وهو مستخبي ورا شاشة، لكن أنا شخصيآ بحبك جدا وفي كل مرة كنتي بتتكلمي عن ابتلاء من اللي ربنا حطك فيهم كنت بقول لنفسي إنك قوية وتستاهلي كل الخير على طيبة قلبك اللي بسمع عنها وبتبان في كلامك في أي لقاء».

وعبرت رانيا خلال منشورها، عن حزنها لما وصل به حال حورية فرغلي، «زعلك على عدم سؤال زملائك عنك عندك حق فيه بس هو ده حالنا جميعا الناس بتجري في ساقية و بينشغلوا حتى عن اللي معاهم في البيت فاعذريهم و لازم تعرفي إن كلنا بنحبك».

وكانت تعرضت الفنانة حورية فرغلي، لحادث أليم نتيجة سقوط حصانها عليه، أدى لحدوث كسر في أنفها، وخضعت لأكثر من 7 عمليات تجميلية في عامين.