9 حقائق عن مواليد برج الجدي: مش بيخون مراته.. وما بيسامحش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من 22 ديسمبر حتى 19 يناير، هي الأيام التي تشمل مواليد برج الجدي، ويعتبر البرج العاشر من الأبراج الفلكية، وعادة ما يتسم أصحاب هذا البرج الفلكي بالشخصية العملية والجدية، لكن أيضًا يتميزون بعدة صفات عن باقي الأبراج الفلكية.

وخلال حديث المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية لـ«هن»، كشفت بعض الحقائق المتعلقة عن مواليد برج الجدي:

مسئول

أكثر الكلمات التي تصف أصحاب برج الجدي، هي المسئولية.

الحب عندهم

الكبرياء أكثر الصفات التي تميز مواليد برج الجدي عند الوقوع في الحب، إذ استطاع الطرف الآخر الحفاظ على كرامتهم، فهم على استعداد بالتضحية، ودائمًا ما يبحث عن تبادل الرغبات والاحتياج.

أكتر لون بيحبوه

يميل مواليد برج الجدي إلى الألوان الداكنة مثل الأسود والرمادي الغامق والبني، وأيضًا يفضل اللون الأخضر.

لو وقع في مشكلة

الطموح في الوصول إلى هدفه وحل مشاكله، إذ يعي جيدًا الطرق الصعبة التي يواجهها، وغير مهتم بالسرعة في تنفيذ الأمور لأنه يريد الوصول إلى القمة والثبات عليها.

تغلبه على اكتئاب الشتاء

الاكتئاب هي الصفة الغالبة على فصل الشتاء، لكن مواليد برج الجدي يتسمون بالإيجابية، لذلك النجاح في عملهم والسعادة في الحياة الشخصية الحل الوحيد للتغلب على فترة الاكتئاب خاصة في الشتاء.

لو زعلته

موقف حاسم يحاول أن ينهي به صاحب برج الجدي، الغضب من الشخص «كلمتين فيهم الخلاصة».

مبيعرفش يسامح

لا يتسم أصحاب الجدي بالتسامح، لأنه إذا فقد الثقة في الطرف الآخر لا يستطيع تجديدها مرة أخرى.

الخيانة عند الرجل

يتسم رجل الجدي بالإخلاص مع زوجته، مادامت تساعده في تحقيق طموحاته والمظهر الاجتماعي.

إزاي بيعامل أولاده

يتعامل رجل الجدي مع أبنائه بشكل تقليدي، يحب الاحترام والطاعة، ولديه نظام محدد ورتين سوف يتبعه مع أولاده، لكنه أيضا يعلمهم القوة.